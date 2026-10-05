Người dân xã Ninh Phước tự nguyện giao nộp 2 thiết bị bay không người lái tự lắp ráp

Ngày 5-10, Công an xã Ninh Phước (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 2 thiết bị bay không người lái (drone) do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.

2 thiết bị bay không người lái được ông P.Q.D mang tới giao nộp Công an xã Ninh Phước.

Sáng cùng ngày, ông P.Q.D (sinh năm 1989, trú tại xã) đã chủ động đến trụ sở Công an xã giao nộp 2 chiếc drone. Ông D. cho biết tự mua linh kiện về lắp ráp; thiết bị chưa được đăng ký, chưa gắn mã định danh và chưa đủ điều kiện để khai thác, sử dụng. Công an xã đã lập biên bản tiếp nhận, niêm phong tang vật và chuyển hồ sơ theo thẩm quyền.

Công an xã Ninh Phước khuyến cáo người dân rà soát thiết bị bay gia đình đang sở hữu; không mua bán, cho mượn flycam, drone không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ. Việc nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất, sửa chữa phương tiện bay phải đáp ứng điều kiện của pháp luật, không tự ý lắp ráp rồi đưa vào sử dụng. Mọi vi phạm đều bị xử lý theo quy định; trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xem xét trách nhiệm hình sự. Khi phát hiện thiết bị bay nghi vấn, người dân báo ngay Công an xã hoặc gọi 113, tuyệt đối không tự ý xử lý hoặc bắn hạ.