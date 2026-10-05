Mang loa đi đòi nợ, người phụ nữ bị mời làm việc

Bà T. cùng những vật dụng dùng để đi đòi nợ. Ảnh: CAKH.

Ngày 4/10, Công an xã Phước Dinh (tỉnh Khánh Hòa) thông tin đã mời bà H.T.T. (ở thôn Sơn Hải 1) lên làm việc liên quan đến việc sử dụng loa phát thanh để đòi nợ, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Tại cơ quan công an, bà T. thừa nhận có cho bà L., cùng ở địa phương, vay 100 triệu đồng để làm ăn.

Đến nay, khoản nợ trên vẫn chưa được thanh toán. Quá bức xúc, bà T. dùng xe máy chở loa đi khắp làng và mở bài nhạc “Trả nợ cho tôi” phiên bản remix để nhắc người vay trả nợ.

Công an xã Phước Dinh nhận định việc phát loa đòi nợ tại khu dân cư ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và gây dư luận không tốt tại địa phương.

Do đó, cơ quan công an đã yêu cầu bà T. chấm dứt việc phát loa đòi nợ và cam kết không được tái phạm. Bên cạnh đó, Công an xã Phước Dinh đã hướng dẫn bà T. thực hiện quyền của mình bằng cách khởi kiện tại tòa án để được tiếp nhận, giải quyết vụ việc theo thủ tục tranh chấp dân sự.