Bắt quả tang nhóm 12 đối tượng tụ tập đá gà ăn tiền ở bãi đất trống

Nhóm đá gà ăn tiền cùng tang vật tại hiện trường. (Ảnh:CA)

Theo đó, nhằm đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, siết chặt và tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Long Hưng, TP Cần Thơ đã phát hiện, triệt phá một điểm đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà tại ấp Tân Lập.

Trước đó, từ tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng tụ tập đá gà ăn tiền tại khu đất trống thuộc ấp Tân Lập, Công an xã Long Hưng nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra. Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt quả tang 12 đối tượng đang tham gia đánh bạc.

Tang vật tạm giữ gồm 7 con gà trống đá, 3 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 16 cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ, 1 miếng chắn gà bằng nhựa, trên 14 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật khác có liên quan.

Công an xã Long Hưng đã lập biên bản, thu giữ tang vật, phương tiện có liên quan và mời những người tham gia về trụ sở làm việc.

Qua làm việc bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi đánh bạc trái phép. Hiện Công an xã Long Hưng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.