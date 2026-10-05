Bắt bài thủ đoạn trốn thuế của trùm giang hồ Tuấn 'thần đèn'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn “thần đèn” (SN 1974, tại Thanh Hóa) và 12 bị can khác trong vụ án sai phạm về khai thác khoáng sản.

Bị can Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn "thần đèn". Ảnh: CA

Thỏa thuận giá ngoài

Theo kết luận điều tra, Tuấn “thần đèn” và các bị can khác đã khai thác trái phép tổng khối lượng hơn 1,2 triệu m3 đất san lấp ở trạng thái tự nhiên, tương đương hơn 1,5 m3 đất, đá ong phong hóa ở trạng thái nở rời, thu lợi bất chính 99 tỷ đồng tại mỏ đất Tượng Sơn và mỏ đất tại xã Hợp Lý (Thanh Hóa).

Ngoài việc khai thác trái phép, từ tháng 7/2024, Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Văn Tuấn thống nhất sẽ thỏa thuận với khách hàng để xuất hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế để giảm mức thuế phải nộp.

Đối với những khách hàng không lấy hóa đơn, các bị can chỉ đạo không hạch toán, để ngoài sổ sách kế toán khối lượng khoáng sản và doanh thu.

Nhận lệnh từ Tuấn “thần đèn”, Nguyễn Xuân Long (Giám đốc Công ty ALMA, tức Long Pheo) và Nguyễn Mạnh Cường (cháu ruột Tuấn “Thần đèn”, trực tiếp quản lý, điều hành Mỏ Tượng Sơn) đã trao đổi, phổ biến lại chủ trương cho các nhân viên kế toán Công ty ALMA triển khai thực hiện.

Khi khách hàng liên hệ mua đất tại mỏ, nhóm Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường… sẽ trao đổi, thỏa thuận với khách hàng về số lượng, giá ghi trên hóa đơn và giá bán thực tế.

Thu tiền tại nhà mẹ đẻ Tuấn "thần đèn"

Việc thu, quản lý tiền bán đất tại mỏ đất Tượng Sơn được Nguyễn Anh Tuấn giao cho Lê Văn Quân thực hiện.

Tiền thu được từ việc bán đất không xuất hóa đơn, không kê khai kế toán do Lê Ngọc Tùng trực tiếp nhận của khách hàng tại mỏ. Sau đó, Tùng chuyển lại cho Nguyễn Mạnh Cường để Cường chuyển lại cho Lê Văn Quân quản lý.

Đối với khoản tiền chênh lệch giữa giá ghi trên hóa đơn và giá bán thực tế, khách hàng sẽ mang đến nhà mẹ Nguyễn Anh Tuấn giao trực tiếp cho Lê Văn Quân. Việc quản lý, sử dụng số tiền này do Nguyễn Anh Tuấn trực tiếp chỉ đạo Lê Văn Quân thực hiện.

Kết quả điều tra xác định, số tiền chênh lệch giữa giá trị mua bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn của Công ty ALMA đối với các khách hàng là 7,6 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế 1,6 tỷ đồng.

Dữ liệu điện tử trích xuất từ các USB của Bùi Thị Thuý, nhân viên kế toán Công ty ALMA cho thấy khối lượng đất khai thác thực tế của Công ty ALMA tại mỏ Tượng Sơn từ tháng 3/2025 đến hết tháng 4/2025 là 446.223 m3 đất; nhưng khối lượng kê khai với Cơ quan thuế chỉ là 197.740 m3 đất.

Công ty ALMA đã để ngoài sổ sách hơn 78.000 m3 đất đá, không kê khai thuế, phí, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 826 triệu đồng.

CQĐT xác định vậy, tổng số tiền thiệt hại từ hành vi vi phạm quy định về kế toán là 2,5 tỷ đồng.

Các bị can Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ thiệt hại; các bị can khác giữ vai trò đồng phạm giúp sức.

Nhóm khách hàng mua đất san lấp gồm 53 khách hàng mua đất có hóa đơn GTGT và một số khách lẻ không rõ thông tin.

Có 44 khách hàng mua đất có hóa đơn khai vì muốn mua được đất để thực hiện các dự án, công trình với khách hàng nên phải chấp thuận theo yêu cầu ghi giá trên hóa đơn thấp hơn giá thực tế mua bán.

Các khách hàng này cũng phải chịu thiệt hại do không thể hạch toán chi phí đối với số tiền trả ngoài hoá đơn và không biết việc hạch toán sổ sách của Công ty ALMA, không cùng chung mục đích, ý chí thực hiện hành vi phạm tội với các bị can.

Vì vậy, CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự.