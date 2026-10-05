Chơi thiếu người, Bồ Đào Nha kiên cường khuất phục Na Uy

Goncalo Ramos giúp Bồ Đào Nha thắng nhọc Na Uy. Ảnh: X.

Chiến thắng nghẹt thở không chỉ giúp đội bóng áo bã trầu duy trì thành tích toàn thắng tuyệt đối mà còn đưa thầy trò Jorge Jesus chính thức giành tấm vé vào vòng tứ kết Nations League sớm trước hai lượt trận.

Trận đại chiến trên sân Dragao bùng nổ dữ dội vào cuối hiệp một bằng hai siêu phẩm liên tiếp. Phút 36, trung vệ Kristoffer Ajer khiến cầu trường câm lặng với cú vô-lê đẳng cấp từ rìa vòng cấm sau quả đá phạt của Martin Odegaard để mở tỉ số cho Na Uy.

Dẫu vậy, niềm vui của đội khách chỉ kéo dài đúng 2 phút. Xuất phát từ pha ném biên của Nuno Mendes, Joao Cancelo có mặt đúng lúc tung cú nã đại bác hiểm hóc đưa bóng vào góc chữ A, san bằng tỉ số 1-1.

Sang hiệp hai, trong ngày Erling Haaland hoàn toàn mờ nhạt và phải rời sân sớm, Bồ Đào Nha dồn toàn lực tấn công. Khác biệt xuất hiện ở phút 79 khi Vitinha chọc khe tinh tế cho Joao Felix thoát xuống, dọn cỗ để Ramos đệm bóng tung lưới Egil Selvik, ấn định tỷ số chung cuộc 2-1.

Dù Francisco Conceicao nhận liên tiếp hai thẻ vàng và rời sân ở phút 86 đẩy đội nhà vào cảnh thiếu người, hàng thủ Bồ Đào Nha vẫn kiên cường đứng vững bất chấp sức ép trong 5 phút bù giờ.

4 trận toàn thắng giúp Bồ Đào Nha chễm chệ trên ngôi đầu bảng C Nations League A. Ở lượt trận tiếp theo, đội bóng áo bã trầu sẽ chạm trán Đan Mạch vào ngày 15/11.

Ronaldo để lại ấn tượng đẹp sau khi trở về từ World Cup 2026 Tối 20/7, video Cristiano Ronaldo đến thăm nữ họa sĩ khuyết tật từng vẽ chân dung anh bằng đôi chân, gây chú ý lớn trong cộng đồng người hâm mộ.