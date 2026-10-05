Nhân viên nhà xe kịp thời giúp 2 thiếu nữ thoát bẫy lừa đảo

Ngày 5/10, đại diện Công an xã Hùng Châu (Nghệ An) cho biết đã tiếp nhận công dân nghi bị dụ dỗ đi làm “việc nhẹ lương cao” và bàn giao cho gia đình quản lý.

Trước đó, vào đêm 2/10, một nhà xe chuyên chạy tuyến Nghệ An ra Hà Nội đón hai vị khách nữ. Thấy 2 vị khách còn trẻ, tầm 15-16 tuổi, không có người lớn đi cùng, không báo địa điểm đến cụ thể nên anh Lê Xuân Hạnh (nhân viên nhà xe) nảy sinh nghi ngờ.

Sau nhiều lần gạn hỏi, anh Hạnh nhận được câu trả lời của các cháu là cứ chở ra Hà Nội, sẽ có người quen qua mạng xã hội đến đón. Khi anh Hạnh xin số điện thoại của người thân để gọi hỏi thì các cháu né tránh, lúc thì bảo không lưu số, lúc lại bảo điện thoại hết pin.

Xâu chuỗi thông tin, anh Hạnh nghi ngờ 2 cháu bị kẻ xấu quen qua mạng dụ dỗ. Lúc này, nhân viên nhà xe quyết định liên hệ với anh Lê Trọng Tuấn, Tổ trưởng Tổ Bảo vệ an ninh trật tự thôn Tiền Thôn (xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa), nơi xe sắp di chuyển qua đề nghị phối hợp.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ nhân viên nhà xe, anh Tuấn thuyết phục 2 hành khách nữ tuổi xuống xe khách để phối hợp xác minh thông tin. Ảnh: Trọng Tuấn.

Tiếp nhận tin báo, anh Tuấn đã nhanh chóng có mặt, động viên, thuyết phục 2 vị khách nữ xuống xe. Tổ bảo vệ an ninh trật tự báo cáo Công an xã Quảng Bình để phối hợp xác minh thông tin, đồng thời bố trí chỗ ăn, nghỉ cho 2 công dân.

Ban đầu, hai thiếu nữ không hợp tác, né tránh việc cung cấp thông tin. Sau khi được động viên, hai cô gái mới chịu nói chuyện. Từ thông tin cung cấp, lực lượng chức năng đã liên hệ với Công an xã Hùng Châu và Công an xã Quỳnh Anh (Nghệ An) nơi 2 thiếu nữ cư trú để xác minh.

Hai thiếu nữ cho biết được một người quen trên mạng xã hội rủ ra Hà Nội làm việc với nhiều hứa hẹn. Người này đã cung cấp cho 2 thiếu nữ một điện thoại có sẵn thẻ sim, trong điện thoại có sẵn nhóm liên lạc qua mạng xã hội.

Trong thời gian 2 thiếu nữ lưu trú tại nhà anh Tuấn, có người liên tục gọi điện, nhắn tin vào số điện thoại hỏi sắp đến Hà Nội chưa. Khi anh Tuấn gọi vào số điện thoại kể trên thì máy báo bận, sau đó thuê bao này không liên lạc được. Nhóm mạng xã hội cài đặt sẵn trên điện thoại này cũng bị xóa.

Ngày hôm sau, người thân các em và đại diện công an các địa phương có mặt tại Thanh Hóa, tiếp nhận và đưa con em mình trở về an toàn.