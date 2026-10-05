Phòng 8, VKSND tỉnh Đắk Lắk trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện UBND các xã, phường báo cáo, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, hồ sơ, tài liệu liên quan; làm việc với cán bộ chuyên trách và tiến hành xác minh thực tế…

Kết quả kiểm sát cho thấy, các xã, phường được kiểm sát về cơ bản đã thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng (gồm: người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, người được hoãn chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện) bảo đảm theo đúng quy định tại Luật Thi hành án hình sự, Nghị định số 231/2026/NĐ-CP ngày 25/6/2026 của Chính phủ về quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; việc tiếp nhận, quản lý hồ sơ đối với người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo Thông tư 56/2026/TT-BCA ngày 15/5/2026 của Bộ Công an quy định quản lý, theo dõi người bị cấm đi khỏi nơi cư trú...

Tuy nhiên, Đoàn kiểm sát cũng chỉ ra một số vi phạm, thiếu sót của UBND và Công an các xã, phường trong việc thực hiện thủ tục thi hành án; lập, cập nhật hồ sơ; phân công giám sát, giáo dục; thực hiện chế độ nhận xét định kỳ và quản lý đối tượng ngăn chặn.

Kết thúc kiểm sát, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kết luận, yêu cầu UBND các xã, phường nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời chỉ đạo khắc phục các vi phạm, thiếu sót đã chỉ ra và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trên địa bàn thời gian tới.