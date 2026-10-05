Nam sinh lớp 10 đuối nước khi cùng bạn đi câu cá tại Vĩnh Long

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều Chủ nhật (ngày 4/10/2026). Nhóm học sinh cùng khối 10 gồm Huỳnh Nguyên, Phạm Thành Phát và N.V.H.Nam (cùng sinh năm 2011, trú tại địa phương) rủ nhau đi câu cá và rắn mối.

Sau khi đi dọc khu vực ruộng vườn thuộc ấp Trà Ốp, xã Tân An, nhóm đến ao nước rộng khoảng 1.000m² (phía sau cây xăng Trọng Thanh cũ) để tiếp tục câu cá rồi xuống ao tắm mát.

Thi thể nam sinh lớp 10 được tìm thấy sau 5 phút tìm kiếm. Ảnh: Trí Trần.

Đến khoảng giữa chiều, khi Phát lên bờ để gỡ cần câu dính mồi, Nguyên và Nam cũng chuẩn bị lên theo. Lúc Nam bước lên bờ thì không may trượt chân ngã. Thấy vậy, Nguyên lao đến nắm tay kéo bạn nhưng bị Nam hoảng loạn, giãy giụa kéo sập xuống khu vực nước sâu. Dù Phát kịp bơi xuống hỗ trợ và Nguyên nỗ lực hết sức để cứu kéo, sự hoảng loạn của Nam khiến cả ba nhiều lần bị trượt chìm xuống vùng nước sâu nguy hiểm.

Sau khi Nguyên và Phát may mắn bơi được lên vị trí nước cạn, Phát lập tức chạy đi tri hô người lớn đến ứng cứu. Tuy nhiên, do khu vực sâu và thiếu trang thiết bị cứu hộ kịp thời, dù người dân nhanh chóng có mặt sau đó, Nam đã không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng và phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ việc.