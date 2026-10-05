Bắt đối tượng tổ chức đánh bạc sau hơn 1 năm trốn truy nã

Theo Công an TP. Hải Phòng, đối tượng bị bắt giữ là Lê Thanh Hiền (tên gọi khác Tất Thanh, sinh ngày 16/7/1998; ĐKTT tại xã Hòa An, huyện Chợ Mới cũ, tỉnh An Giang).

Trước đó, Lê Thanh Hiền bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1, Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Sau khi bị khởi tố, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 7/4/2025 và bị cơ quan Công an ra quyết định truy nã.

Công an xã Vĩnh Am bắt giữ Lê Thanh Hiền (dấu x) về tội “Tổ chức đánh bạc” sau hơn 1 năm trốn truy nã.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/10/2026, Công an xã Vĩnh Am, TP. Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ thành công Lê Thanh Hiền khi đang lẩn trốn trên địa bàn ấp Bình Trung, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Hiện Công an xã Vĩnh Am đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang để thụ lý, điều xử lý theo quy định của pháp luật.