Phường 1 Bảo Lộc phát hiện thi thể nam thanh niên trong vườn cà phê

Hiện trường vụ án

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30, người dân sinh sống tại tổ dân phố 14, Phường 1 Bảo Lộc phát hiện thi thể 1 nam thanh niên tại vườn cà phê. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Phường 1 Bảo Lộc đã lập tức có mặt, phối hợp bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin ban đầu.

Ghi nhận tại hiện trường, cạnh thi thể nạn nhân có 1 chiếc xe máy (nghi là phương tiện của nạn nhân) nhưng không có biển số và đoạn dây điện bị cắt. Danh tính nạn nhân hiện vẫn chưa được xác định.

Chiếc xe máy nghi là phương tiện của nạn nhân

Lực lượng công an, quân sự địa phương đang bảo vệ nghiêm hiện trường, chuyển vụ việc để lực lượng chuyên môn từ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.