Xã Tây Phương tăng tốc chuyển đổi số

Trong giải quyết thủ tục hành chính, xã đã tiếp nhận và giải quyết 1.144 hồ sơ. 100% hồ sơ được nhập trực tuyến, số hóa đầu vào, số hóa kết quả và trả kết quả điện tử; 15/15 thủ tục hành chính toàn trình, đạt tỷ lệ 100%. Cùng với đó, xã chú trọng xây dựng cộng đồng số tại cơ sở. Đến nay, 21 nhóm Cộng đồng thôn số được thành lập trên nền tảng iHanoi với 5.520 thành viên nhóm cộng đồng và 5.162 thành viên nhóm chat. Cộng đồng số cũng được triển khai tại 21/21 thôn trên nền tảng Viettel Tammi, thu hút 6.101 thành viên tham gia.

Trong phát triển kinh tế số, mô hình “Chợ văn minh - không dùng tiền mặt” được triển khai tại 8 chợ. Xã tổ chức 3 buổi livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương, góp phần mở rộng phương thức giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. Bên cạnh đó, Tây Phương từng bước hình thành tuyến phố thương mại 4.0 trên tuyến đường H19 (Phùng Xá - Hữu Bằng).

Chuyển đổi số cũng được mở rộng sang các lĩnh vực dân sinh. Xã triển khai chi trả chế độ an sinh xã hội, chính sách người có công qua tài khoản ngân hàng; đầu tư hạ tầng mạng không dây miễn phí tại các nhà văn hóa thôn; xây dựng phòng studio phục vụ quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng công nghệ thông tin trong trường học.

Đối với HĐND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các hoạt động hội họp, trao đổi văn bản, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri từng bước được thực hiện trên môi trường điện tử, góp phần đổi mới phương thức hoạt động.

Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn một số khó khăn. Đến nay, toàn xã mới thực hiện 31.130/75.313 chỉ tiêu tích hợp tài khoản an sinh xã hội, đạt 41%; kỹ năng số của một bộ phận người dân hạn chế, trong khi nhiều nhiệm vụ được triển khai đồng thời.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Phương Nguyễn Mạnh Quân cho biết, 3 tháng cuối năm, xã tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, cụ thể hóa kịp thời các chỉ đạo mới; đẩy mạnh phòng họp không giấy tờ, chuẩn hóa quy trình làm việc gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò các Tổ chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số, hướng tới xây dựng chính quyền số hoạt động thông suốt, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.