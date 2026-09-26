Hội thao Truyền thống PMS 2026: Lan tỏa tinh thần đoàn kết, bản lĩnh người lao động PETROVIETNAM

Tham dự lễ khai mạc có bà Đỗ Thị Bích Hồng, Phó Tổng Giám đốc PVMR, Chủ tịch HĐQT PMS; các Phó Giám đốc Trương Thế Vinh, Cao Văn Vẫn, Võ Ngọc Tuyên; ông Phan Đình Hậu, Chủ tịch Công đoàn PMS cùng hơn 100 vận động viên, đại diện cho 8 đội tuyển.

Ban Tổ chức Hội thao Truyền thống PMS năm 2026 trao cờ lưu niệm cho các đội thi đấu.

Tại lễ khai mạc hội thao, ông Võ Ngọc Tuyên, Phó Giám đốc PMS cho biết, hội thao là hoạt động nhằm tạo sân chơi rèn luyện thể chất, đồng thời tăng cường giao lưu, gắn kết giữa cán bộ, người lao động trong Công ty. Đặc biệt, với đặc thù công việc bảo dưỡng, sửa chữa công trình dầu khí, tinh thần phối hợp, kỷ luật và trách nhiệm của mỗi cá nhân có ý nghĩa quan trọng đối với an toàn và chất lượng công việc. Ông Võ Ngọc Tuyên nhấn mạnh, tinh thần thi đấu quyết tâm, đoàn kết trên sân thể thao cũng là những giá trị cần được phát huy trong công việc hằng ngày, nhất là tại các công trường và trong các đợt bảo dưỡng, sửa chữa. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc gắn kết và thúc đẩy người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

"Hội thao không chỉ là dịp để chúng ta rèn luyện sức khỏe, mà còn là nơi hun đúc tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và bản lĩnh vượt khó, những giá trị cốt lõi làm nên văn hóa của người lao động PETROVIETNAM. Trên sân thi đấu, mỗi vận động viên đều mang trong mình tinh thần "chơi hết mình, quyết tâm đến cùng" và đó cũng chính là tinh thần mà chúng ta cần mang vào công trường, từng đợt bảo dưỡng, sửa chữa, nơi sự chính xác, kỷ luật và tinh thần đồng đội quyết định đến an toàn và chất lượng công việc", ông Võ Ngọc Tuyên chia sẻ.

Các vận động viên hào hứng tham gia tranh tài môn nhảy bao bố.

Hội thao Truyền thống PMS 2026 do Công đoàn PMS tổ chức diễn ra từ ngày 17 đến 26/9 tại Sân bóng Trần Phú, Sân Pickleball PMS và Nhà thi đấu Diên Hồng. Các đội tham gia gồm: Đội Văn phòng, Đội ATCL&KTSX, BDSC 1, BDSC 2, BDSC 3, XCK, PMS 1 và PMS 2.

Sau gần 10 ngày tranh tài, các vận động viên đã thi đấu ở các nội dung bóng đá nam, bóng đá nữ, pickleball, kéo co và nhảy bao bố. Nhiều trận đấu diễn ra sôi nổi, thu hút sự cổ vũ của cán bộ, người lao động PMS.

Môn kéo co đem lại nhiều cảm xúc với các vận động viên và khán giả tại hội thao.

Kết quả chung cuộc, ở nội dung bóng đá nam, Đội ATCL&KTSX giành giải Nhất; Đội BDSC 2 giành giải Nhì; hai đội BDSC 1 và XCK đồng giải Ba. Ở môn bóng đá nữ, Đội PMS 1 giành giải Nhất và Đội PMS 2 giành giải Nhì. Trong môn pickleball, ở nội dung đôi, cặp vận động viên Công Thành - Viết Sang giành giải Nhất; cặp Tấn Quảng - Lệ Hợp giành giải Nhì; hai cặp Ngọc Tuyên - Văn Hậu và Lệ Hiếu - Viết Vũ đồng giải Ba.

Các vận động viên tranh tài ở môn bóng đá nữ.

Đối với kéo co, ở nội dung nam, Đội BDSC 2 giành giải Nhất, ATCL&KTSX giải Nhì và BDSC 1 giải Ba. Ở nội dung nữ, PMS 1 giành giải Nhất và PMS 2 giành giải Nhì. Trong môn nhảy bao bố, Đội ATCL&KTSX giành giải Nhất ở nội dung nam. Ở nội dung nữ, PMS 2 giành giải Nhất và PMS 1 giành giải Nhì.

Ban Tổ chức trao giải Nhất môn bóng đá nam.

Đội bóng đá nữ PMS xuất sắc giành chức vô địch tại Hội thao PMS năm 2026.

Ông Phan Đình Hậu, Chủ tịch Công đoàn PMS cho biết, thông qua hội thao năm 2026, Công đoàn PMS mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực. Qua đó, khơi dậy tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần và tăng cường sự đoàn kết giữa các phòng ban, đơn vị trong toàn PMS.

"Tôi mong rằng, trong mỗi nội dung thi đấu, các vận động viên sẽ phát huy tinh thần thể thao - đoàn kết - trung thực và cao thượng, thi đấu với quyết tâm cao nhất nhưng luôn tôn trọng đối thủ, tôn trọng trọng tài và chấp hành điều lệ hội thao. Tôi tin tưởng rằng, hội thao PMS năm nay sẽ giúp người lao động có thêm nhiều kỷ niệm đẹp, thêm gắn kết và cùng xây dựng một tập thể PMS ngày càng đoàn kết - năng động - khỏe mạnh và phát triển", ông Phan Đình Hậu, Chủ tịch Công đoàn PMS chia sẻ.

Các vận động viên thi đấu pickleball nhận giải từ Ban Tổ chức.

Các đội tranh tài nhảy bao bố nhận cờ chứng nhận và giải thưởng từ Ban Tổ chức.

Ban Tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội đoạt giải môn kéo co nam.

Ban Tổ chức trao các giải cho các đội đoạt giải môn kéo co nữ.

Lễ tổng kết và trao giải sáng 26/9 đã chính thức khép lại Hội thao Truyền thống PMS 2026. Sau những ngày tranh tài sôi nổi, hội thao không chỉ tạo không khí thi đua tích cực mà còn là cầu nối giao lưu, gắn kết người lao động giữa các bộ phận. Những giá trị về tinh thần đồng đội, kỷ luật, trách nhiệm và ý chí vượt qua thử thách tiếp tục được lan tỏa từ sân thi đấu đến môi trường lao động.