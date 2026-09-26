Thanh tra yêu cầu Hội sở chính TPBank khắc phục sai sót tại chi nhánh Sài Gòn

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 (NHNN) thông báo kết luận thanh tra Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Sài Gòn (TPBank Sài Gòn). Bên cạnh những kết quả đạt được, TPBank Sài Gòn còn những tồn tại, vi phạm.

TPBank (ảnh minh họa: TPB).

Theo kết luận, hoạt động của TPBank Sài Gòn qua nhiều năm có hiệu quả và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Chi nhánh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện, chấp hành các quy định nội bộ của TPBank, quy định của NHNN và quy định pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đã làm được, kết luận thanh tra cũng phát hiện những tồn tại, vi phạm tại TPBank Sài Gòn.

Theo đó, TPBank Sài Gòn còn một số tồn tại, vi phạm, hạn chế liên quan đến nội dung thanh tra.

Việc thẩm định, quyết định cấp tín dụng, kiểm tra, giám sát vốn vay của TPBank Sài Gòn chưa chặt chẽ.

Ngoài ra, TPBank Sài Gòn còn tồn tại, sai sót khác trong thực hiện quy định nội bộ và lĩnh vực ngoại hối.

Khách hàng vay vốn cũng chưa thực hiện theo đúng thỏa thuận, cam kết với ngân hàng.

Nguyên nhân dẫn đến tồn tại, vi phạm nêu trên theo kết luận thanh tra ngoài tác động bởi các yếu tố chính trị, TPBank Sài Gòn còn một số sai sót, tồn tại như đã nêu.

Bên cạnh đó, khách hàng vay vốn tại TPBank Sài Gòn chưa chấp hành đầy đủ, đúng nguyên tắc vay vốn, vi phạm hợp đồng tín dụng đã ký với TPBank Sài Gòn.

Kết luận thanh tra TPBank Sài Gòn.

Đối với các tồn tại, sai sót, vi phạm đã nêu thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc TPBank Sài Gòn, các phòng nghiệp vụ có liên quan và các cá nhân được giao trách nhiệm liên quan trực tiếp đến thực hiện công việc để xảy ra các tồn tại, sai sót, vi phạm gắn với cá thời kỳ. Ngoài ra, trách nhiệm còn thuộc về khách hàng vay vốn tại TPBank Sài Gòn.

Kết luận thanh tra đưa ra 2 khuyến nghị và 2 kiến nghị đối với Hội sở chính TPBank, 7 khuyến nghị và 3 kiến nghị đối với TPBank Sài Gòn.

Trong đó, kết luận thanh tra yêu cầu Hội sở chính TPBank và TPBank Sài Gòn chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, sai sót đối với từng nội dung nêu tại kết luận thanh tra.