'Ông chủ' chuỗi bệnh viện Hoàn Mỹ lãi kỷ lục

CTCP Y khoa Hoàn Mỹ (chủ chuỗi bệnh viện, phòng khám nổi tiếng cùng tên) vừa công bố tình hình tài chính năm 2025.

Cụ thể, trong năm gần nhất, lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp này ghi nhận được lên tới 895 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 679 tỷ, đều tăng hơn 20% so với năm liền trước. Đáng chú ý, đây là kết quả lợi nhuận cao nhất từ khi công ty công khai số liệu tài chính từ năm 2021.

Như vậy, bình quân mỗi ngày của năm 2025, chủ chuỗi bệnh viện Hoàn Mỹ lãi ròng gần 1,9 tỷ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2025 đạt hơn 1.000 tỷ.

Tính đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp đã tăng 30% lên gần 2.884 tỷ đồng. Đây cũng là con số lớn nhất kể từ khi Y khoa Hoàn Mỹ công bố thông tin. Chiếm gần một nửa là vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Cùng thời điểm, công ty có hơn 4.046 tỷ đồng nợ phải trả, giảm hơn 4% so với cuối năm 2024. Trong đó, gần 2.415 tỷ đồng là các khoản vay ngân hàng, tăng gần 3 lần.

Trong bối cảnh vốn chủ sở hữu tăng còn tổng nợ giảm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Hoàn Mỹ đã giảm từ 1,91 lần xuống 1,4 lần. Khả năng thanh toán cũng cải thiện, với hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 0,66 lần lên 1,23 lần.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cho biết đã sạch nợ trái phiếu sau khi thanh toán hết 1.400 tỷ đồng tiền gốc và gần 95 tỷ đồng tiền lãi cho các trái chủ trong năm 2025.

Hoàn Mỹ là một trong những chuỗi y tế tư nhân lớn tại Việt Nam với mạng lưới nhiều bệnh viện và phòng khám tại các địa phương như TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai và Cà Mau.

Chuỗi bệnh viện và phòng khám Hoàn Mỹ được sáng lập năm 1997 bởi bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng, một trong những người tiên phong trong mô hình bệnh viện tư nhân tại Việt Nam.

Năm 2009, ông Tùng bán 44% cổ phần Hoàn Mỹ cho hai quỹ đầu tư nước ngoài với giá khoảng 20 triệu USD. Thương vụ này từng được xem là một trong những thương vụ M&A tiêu biểu giữa doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư ngoại trong lĩnh vực y tế thời điểm đó.

Sau đó, trước áp lực tăng trưởng và các yêu cầu từ phía nhà đầu tư, ông Tùng quyết định bán lại hệ thống bệnh viện này cho tập đoàn y tế Ấn Độ Fortis Healthcare với mức giá khoảng 100 triệu USD.

Đến năm 2013, Fortis thoái vốn và chuyển nhượng Hoàn Mỹ cho tập đoàn đầu tư Clermont Group có trụ sở tại Singapore, do tỷ phú Richard Chandler sáng lập.

Sau khi về tay Clermont Group, Hoàn Mỹ được mở rộng mạng lưới bệnh viện và tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng y tế. Hiện hệ thống này vận hành 13 bệnh viện và 3 phòng khám với khoảng 2.900 giường bệnh tại nhiều địa phương trên cả nước.