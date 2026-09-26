Hoa Sen sắp xếp lại hệ thống công ty con, sáp nhập 5 đơn vị về 2 đầu mối

Ảnh minh họa: HSG.

Theo kế hoạch, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam và Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái sẽ được sáp nhập vào Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An. Cả ba doanh nghiệp này đều là công ty con do Hoa Sen sở hữu 100% vốn điều lệ.

Sau khi thực hiện sáp nhập, Hoa Sen Nghệ An sẽ đăng ký hoạt động với các chi nhánh gồm nhà máy VLXD Hoa Sen Yên Bái và nhà máy Hoa Sen Hà Nam.

Đồng thời, HSG cũng sẽ thực hiện sáp nhập Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định vào Công ty TNHH MTV Nhơn Hội – Bình Định. Sau sáp nhập, Hoa Sen Bình Định sẽ hoạt động với chi nhánh nhà máy thép Hoa Sen Bình Định.

HĐQT Hoa Sen ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Phó Chủ tịch HĐQT thường trực – điều hành quyết định thời điểm, lộ trình triển khai phù hợp với tình hình hoạt động của từng công ty con.

Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo HSG cũng được quyền điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế phương án sáp nhập bằng phương án tái cấu trúc khác phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo hiệu quả hoạt động, lợi ích chung của tập đoàn.

Tại một diễn biến liên quan, công bố thông tin trên HoSE ngày 22/8, HĐQT Hoa Sen đã thông qua nghị quyết về việc góp vốn bổ sung và thay đổi tỷ lệ sở hữu tại CTCP Hoa Sen Sài Gòn.

HSG dự kiến góp thêm 300 tỷ đồng vào Hoa Sen Sài Gòn, tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp này lên gấp 4 lần, từ 100 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng. Khoản vốn bổ sung được sử dụng để phục vụ triển khai các dự án đầu tư.

Sau khi hoàn tất tăng vốn, HSG sẽ sở hữu 31 triệu cổ phần tại CTCP Hoa Sen Sài Gòn, tương đương 77,5% vốn điều lệ, với tổng giá trị theo mệnh giá là 310 tỷ đồng. Các cổ đông khác sẽ sở hữu 9 triệu cổ phần, tương đương 22,5% vốn, với giá trị 90 tỷ đồng. Tổng số cổ phần của Hoa Sen Sài Gòn sau đợt tăng vốn là 40 triệu đơn vị.

Động thái này diễn ra sau khi HSG từng giảm tỷ lệ sở hữu tại Hoa Sen Sài Gòn. Trước đó, ngày 6/2/2026, HSG đã thông qua nghị quyết giảm tỷ lệ sở hữu tại Hoa Sen Sài Gòn từ 40% xuống còn 10%, tương đương giá trị vốn góp giảm từ 40 tỷ đồng xuống 10 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý 3 niên độ 2025 – 2026 (từ 1/4 - 30/6/2026) của HSG, tại cuối tháng 6/2026, doanh nghiệp có 10 công ty con và một công ty liên kết. Nếu hoàn tất thực hiện các phương án tái cấu trúc nêu trên, số lượng công ty con của Hoa Sen sẽ giảm xuống còn 8 đơn vị, trong khi công ty liên kết vẫn giữ nguyên số lượng một đơn vị.