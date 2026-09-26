Cuốn sách đầu tư truyền cảm hứng cho hành trình làm giàu 11,5 tỷ USD

Bill Ackman. Ảnh: billionaires.africa/

Tỷ phú Bill Ackman đã xây dựng một quỹ đầu tư mạo hiểm trị giá 35 tỷ USD, dẫn dắt các cuộc cải tổ quy mô lớn tại nhiều công ty như Chipotle và sở hữu danh mục đầu tư khổng lồ từ Amazon đến Microsoft. Giờ đây, ông tiết lộ một trong những yếu tố mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của mình: một cuốn sách từng truyền cảm hứng cho Warren Buffett và cả chính ông.

Trong khoảng thời gian hỗ trợ công việc cho cha mình, người đồng sáng lập và điều hành Ackman-Ziff Real Estate Group, một công ty bất động sản thương mại có trụ sở tại New York, Ackman đã được cha mình giới thiệu với "một người tên là Leonard Marks, người gợi ý tôi đọc cuốn Nhà đầu tư thông minh (The Intelligent Investor) của Ben Graham".

Warren Buffett từng gọi cuốn sách này là tác phẩm "vượt thời gian", với những bài học "đơn giản" nhưng lại rất "hiệu quả". Chính phong cách đầu tư của Warren Buffett thời trẻ cũng chịu ảnh hưởng từ tác phẩm này.

Đây cũng là một lý do khiến Nhà đầu tư thông minh có tác động lớn đến Ackman, người rất ngưỡng mộ các chiến lược đầu tư của Buffett, thậm chí coi Buffett như một "cố vấn không chính thức".

Nguyên tắc đầu tư cốt lõi

Theo Quartz, Graham được mệnh danh là "Cha đẻ của trường phái đầu tư giá trị" và đã phát triển các nguyên tắc đầu tư từ khi còn là giảng viên kiêm nhiệm môn tài chính tại Trường Kinh doanh Columbia vào những năm 1920.

Cuốn sách ra mắt lần đầu năm 1949. Ảnh: Amazon.

Trong cuốn Nhà đầu tư thông minh, Graham đã xây dựng một hệ thống các công thức đơn giản nhưng đòi hỏi sự kỷ luật, nhằm giúp các nhà đầu tư cá nhân nhận diện những công ty đang bị định giá thấp mà không sa vào các cạm bẫy đầu cơ.

Ackman giải thích: "Về cơ bản, tác giả muốn truyền tải rằng bạn cần hiểu sự khác biệt giữa giá cả và giá trị. Giá cả là số tiền bạn bỏ ra, còn giá trị là những gì bạn nhận lại", theo Benzinga.

Ông cũng nói thêm về quan điểm của Graham, trong đó thị trường chứng khoán được ví như một "cỗ máy bỏ phiếu" trong ngắn hạn, nơi phản ánh các lợi ích đầu cơ và các quy luật cung cầu.

Tuy nhiên, về dài hạn, thị trường lại hoạt động như một "chiếc cân", đưa ra mức định giá chính xác cho một doanh nghiệp. "Vì vậy, nếu xác định được giá trị thực của một thứ gì đó, bạn thực sự có thể nắm giữ thị trường để phục vụ lợi ích của mình. Đó chính là thông điệp cốt lõi của cuốn sách", Ackman bày tỏ.

Nguyên tắc này cũng được phản ánh trong các công thức nền tảng của Graham, được xây dựng nhằm tìm ra giá trị nội tại của cổ phiếu và giúp bảo vệ nhà đầu tư khỏi việc mua cổ phiếu với giá quá cao.

Theo trang Investing, dù đã ra đời hơn 70 năm, những công thức kinh điển của Graham vẫn là một công cụ hữu ích để đánh giá liệu một cổ phiếu có đang được giao dịch ở mức giá hợp lý hay không. Đây không phải là thước đo hoàn hảo, nhưng là một cách nhanh chóng để ước tính giá trị nội tại của cổ phiếu.

Chiến lược đầu tư thành công của Ackman

Năm 1992, Ackman hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Trường Kinh doanh Harvard và đồng sáng lập công ty đầu tư đầu tiên của mình, mang tên Gotham Partners, cùng với David Berkowitz, một người bạn cũng tốt nghiệp Harvard.

Tỷ phú Bill Ackman. Ảnh: Bloomberg.

Năm 2004, sau khi giải thể Gotham Partners, Ackman thành lập Pershing Square Capital Management. Hiện nay, Pershing Square Capital Management của Bill Ackman đã trở thành một "gã khổng lồ" với quy mô vốn 35 tỷ USD.

Đáng chú ý, một thương vụ đặt cược đúng thời điểm vào thị trường tín dụng doanh nghiệp trong giai đoạn thị trường sụt giảm vì đại dịch COVID-19 (năm 2020) được cho là đã biến khoản vốn 27 triệu USD của Pershing Square thành 2,6 tỷ USD chỉ trong vài tuần. Quyết định đầu tư vào Chipotle năm 2016 cũng mang lại thành công vang dội và Pershing Square gần như nhân đôi khoản 1,2 tỷ USD ban đầu chỉ trong vài năm trước khi thoái vốn.

Ngoài ra, khoảng một thập kỷ trước, chiến dịch đầu tư mang tính chủ động của Ackman tại Canadian Pacific Railway đã trở thành một trong những màn vực dậy doanh nghiệp ấn tượng nhất trong lịch sử hiện đại.

Cho tới nay, lợi nhuận đầu tư dài hạn của công ty đã vượt xa mức trung bình của thị trường. Những người gắn bó từ ngày đầu thành lập với công ty ghi nhận khoản tiền ban đầu của mình tăng trưởng với lãi suất kép gần 16,5% mỗi năm trong suốt hai thập kỷ, trong khi các công ty trong nhóm chỉ số S&P 500 trong cùng kỳ chỉ ghi nhận mức lợi nhuận 10%.

Ông trùm 60 tuổi này cũng đã gia tăng khối tài sản ròng lên mức 11,5 tỷ USD, đi kèm với đó là tầm ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh, theo Fortune.

Triết lý đầu tư trong suốt khoảng thời gian này của Ackman có nền tảng lớn từ các công thức của Graham. Ông tìm kiếm các doanh nghiệp sẽ trở nên giá trị và sinh lời hơn sau một thập kỷ, ngay cả khi thị trường chứng khoán ngừng hoạt động.

Ngoài ra, ông cũng dần chuyển từ việc chỉ mua cổ phiếu sang thâu tóm toàn bộ doanh nghiệp và xây dựng các tầm nhìn đầu tư dài hạn, kéo dài 10-20 năm.

Trên thực tế, Ackman cho biết khoảng 98% vốn của Pershing Square được đầu tư vào các công ty đại chúng, nơi các quỹ đầu tư như Pershing Square có thể nắm giữ vị thế là một trong những cổ đông lớn nhất và có vai trò tác động đáng kể đến chiến lược phát triển của doanh nghiệp.