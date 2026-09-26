Giá gạo Ấn Độ tiến sát mức cao nhất trong hơn một năm. Ảnh: AFP/TTXVN

*Thị trường gạo châu Á

Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giao dịch gần mức cao nhất trong hơn một năm, khi giá cao khiến nhu cầu chững lại. Trong khi đó, giá gạo của Việt Nam và Thái Lan đều giảm.

Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được bán với giá 375-381 USD/tấn, không đổi so với tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ giữ ở mức 375-380 USD/tấn. Một thương nhân tại Kolkata cho biết giá tăng đang khiến người mua tạm dừng mua vào, chờ giá giảm trở lại.

Theo các quan chức trong ngành, sản lượng gạo của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm trong năm nay, ghi dấu lần giảm đầu tiên trong một thập kỷ, với mức giảm lớn nhất trong gần 20 năm, do lượng mưa thấp hơn bình thường trong giai đoạn cây lúa trưởng thành có thể làm giảm năng suất.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm xuống 460 USD/tấn, so với mức 470 USD/tấn của tuần trước. Một thương nhân tại Bangkok cho biết lo ngại về hiện tượng El Nino đã dịu bớt, khiến các nhà máy xay xát giải phóng lượng gạo tồn kho. Về phía nhu cầu, chưa có đơn hàng khối lượng lớn nào, trong khi một số người mua vẫn đang chờ nhận các đơn hàng đã đặt trước đó.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 430 USD/tấn trong phiên 24/9, giảm so với mức 440-445 USD/tấn một tuần trước đó. Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhu cầu vẫn yếu và hoạt động giao dịch diễn ra chậm.

*Thị trường nông sản Mỹ

Giá lúa mì giao dịch kỳ hạn trên Sàn giao dịch Hàng hóa Chicago (CBOT) đã giảm trong phiên 25/9, giữa các nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu tình trạng gián đoạn xuất khẩu ngũ cốc tại khu vực Biển Đen, do xung đột giữa Nga và Ukraine, hai nhà cung cấp ngũ cốc lớn của thế giới, gây ra.

Theo giới phân tích, giá lúa mì cũng chịu áp lực từ đà giảm sớm của giá ngô và đậu tương, sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung không lập tức đưa ra thông báo cụ thể nào về việc Trung Quốc tăng mua nông sản Mỹ.

Giá lúa mì giao kỳ hạn có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng 7 USD/bushel lần đầu tiên trong một tháng, trước khi thu hẹp đà giảm khi giá ngô và đậu tương phục hồi (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Ông Charlie Sernatinger, Phó Chủ tịch điều hành tại công ty môi giới hàng hóa toàn cầu Marex, có trụ sở tại London, cho biết nhiều nhà giao dịch đã bán ra lúa mì trong phiên qua đêm, do thông tin về khả năng mở một hành lang xuất khẩu lúa mì mới tại Biển Đen, cùng với hoạt động bán ra theo biểu đồ kỹ thuật.

Giá lúa mì trên sàn CBOT chốt phiên giảm 3,75 xu xuống 7,0325 USD/bushel, sau khi có thời điểm rơi xuống 6,835 USD/bushel, mức thấp nhất kể từ ngày 19/8.

Trong khi đó, giá ngô chốt phiên tăng 0,75 xu lên 5,2825 USD/bushel, sau khi có thời điểm giảm xuống 5,1475 USD/bushel, mức thấp nhất trong một tháng. Giá đậu tương chốt phiên tăng 1,5 xu lên 13,19 USD/bushel.

Xung đột Nga - Ukraine đã làm tê liệt hoạt động xuất khẩu ngũ cốc tại khu vực Biển Đen. Ukraine cho biết Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và một số nước Trung Đông khác đang tham gia các cuộc đàm phán nhằm khai thông hoạt động vận chuyển hàng hóa. Theo hãng thông tấn Interfax của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đã đệ trình các đề xuất lên Moskva về vấn đề an ninh vận tải biển, nhưng chưa có cuộc đàm phán thực chất nào đang diễn ra.

Ông Andrey Sizov, người đứng đầu công ty tư vấn SovEcon, chuyên nghiên cứu thị trường nông sản khu vực Biển Đen, cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và một số bên khác đã đưa ra các đề xuất, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nga đồng ý, hay có tiến triển thực chất nào hướng tới việc khôi phục hoạt động vận chuyển.

*Thị trường đường và cà phê thế giới

Giá đường giao dịch kỳ hạn trên sàn ICE ổn định trong phiên 25/9, khi giới đầu tư hạn chế đặt cược vào khả năng giá tiếp tục tăng, trước dự báo thời tiết cải thiện tại Brazil, nước sản xuất đường hàng đầu thế giới.

Cụ thể, giá đường thô chốt phiên giảm 0,08 xu (0,5%) xuống 17,50 xu/pound, sau khi đã giảm 1% trong phiên 24/9 (1 pound = 0,4535 kg). Giá đường trắng giảm 1,4%, xuống 502,60 USD/tấn.

Giá đường gần đây có xu hướng tăng dần, do mưa lớn bất thường tại Brazil làm gián đoạn hoạt động thu hoạch, nhưng giới đầu tư ngày càng thận trọng hơn trong việc đặt cược giá sẽ tiếp tục tăng ở vùng giá hiện tại.

Ông Michael McDougall, nhà môi giới và tư vấn độc lập, cho rằng thị trường dường như đang chững lại, sau khi giá vọt lên mức 19 xu khi mở cửa phiên hôm trước. Ông cho biết phần thời gian còn lại của tháng dự kiến sẽ khô ráo tại Brazil.

Trong khi đó, công ty môi giới ADMIS, đơn vị trực thuộc tập đoàn nông nghiệp Archer Daniels Midland (ADM), dẫn các báo cáo cho biết lượng mưa tại Thái Lan và miền Nam Philippines trong tháng này đã đủ để cải thiện độ ẩm đất tại những khu vực trước đó quá khô hạn.

Trên thị trường cà phê, giá cà phê arabica chốt phiên 25/9 tăng 3,25 xu (1,2%) lên 2,786 USD/pound, nhưng vẫn ghi nhận mức giảm 5,4% tính chung cả tuần; còn giá cà phê robusta tăng 2,3%, lên 3.367 USD/tấn. Giá cà phê arabica nhìn chung vẫn chịu áp lực, do kỳ vọng Brazil đã thu hoạch một vụ mùa kỷ lục trong niên vụ 2026/2027, cùng với dấu hiệu cho thấy dòng chảy cà phê từ Brazil tới các khu vực tiêu thụ đang tăng lên.

Bên cạnh đó, ADMIS cho biết niên vụ 2027/2028 của Brazil cũng khởi đầu thuận lợi, khi lượng mưa dồi dào đã thúc đẩy quá trình ra hoa, và các khu vực trồng trọt dường như đang tiếp tục nhận được lượng mưa tốt sau đó.

Nhu cầu tiêu thụ thực tế tốt cũng được xem là yếu tố hỗ trợ phần nào cho giá. Công ty Cazarini Trading Company, công ty môi giới cà phê của Brazil, cho biết trong một báo cáo rằng nếu xu hướng xuất khẩu cao của Brazil tiếp tục, quan điểm bi quan của công ty này về giá cà phê trên thị trường giao ngay có thể thay đổi.