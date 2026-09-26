Cụ bà Hàn Quốc 100 tuổi vẫn đi làm mỗi ngày, ký thêm hợp đồng cho công ty

Bà Kim Sook-ja trong buổi lễ vinh danh. Ảnh: Seoul Economic Daily

Công ty bảo hiểm mới đây tổ chức lễ vinh danh bà Kim Sook-ja (100 tuổi) đã gắn bó với công ty suốt 43 năm. Sinh năm 1926 và tròn 100 tuổi trong năm nay, bà Kim vẫn duy trì công việc, trực tiếp gặp khách hàng và ký các hợp đồng bảo hiểm mới.

Bà Kim gia nhập công ty Hanwha vào năm 1983. Kể từ đó, bà duy trì việc đến văn phòng chi nhánh mỗi ngày và làm việc liên tục trong 43 năm, theo Seoul Economic Daily.

Trong suốt thời gian làm việc, bà Kim đã nhận các giải thưởng ghi nhận ở các mốc 20, 30 và 40 năm cống hiến.

“Tôi đã đồng hành cùng các khách hàng suốt 43 năm. Tôi không thể hạnh phúc hơn khi công ty và gia đình ghi nhận hành trình đó như một di sản đẹp”, bà chia sẻ.

Bên cạnh sự nghiệp lâu năm trong lĩnh vực bán bảo hiểm, bà Kim Sook-ja luôn cân bằng cuộc sống với gia đình. Các con của bà đã có mặt để chứng kiến ​​sự kiện này. Hiện tại, các con của bà đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục và tài chính, một số cháu của bà đang tham gia nghiên cứu khoa học.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng một nền văn hóa di sản để đội ngũ bán hàng tại hiện trường có thể tự hào kế thừa trong thời gian dài”, đại diện công ty cho biết.

Bà Fuku Amagawa hơn 100 tuổi vẫn làm việc tại quán mì. Ảnh: Mainichi

Không chỉ tại Hàn Quốc, câu chuyện về những người cao tuổi vẫn tiếp tục làm việc cũng xuất hiện ở Nhật Bản.

Trong phóng sự phát sóng ngày 18/9/2026, CNN giới thiệu cụ bà Fuku Amagawa, 103 tuổi, vẫn làm việc 5 ngày mỗi tuần tại một cửa hàng ramen do gia đình bà mở cách đây khoảng 60 năm.

Thông qua người phiên dịch, Amagawa cho biết bà cảm thấy hạnh phúc khi vẫn có thể làm việc ở tuổi 103 và chưa có ý định nghỉ hẳn. Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, bà nhắc đến thói quen uống một cốc bia mỗi tối, ăn uống đầy đủ và, quan trọng nhất, luôn có một lý do để thức dậy mỗi sáng.