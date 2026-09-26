Tài xế ôm công nghệ Hà Nội: Một ngày chạy bao nhiêu giờ để đủ sống?

Mỗi ngày tài xế xe ôm công nghệ chạy bao nhiêu giờ?

Theo ghi nhận của PV, thời gian chạy xe của các tài xế công nghệ rất khác nhau, tùy vào mục tiêu thu nhập và thời điểm trong ngày.

Anh Huy - một nam tài xế chạy xe công nghệ tại Hà Nội cho biết, anh chạy khoảng 6 - 8 tiếng/ngày không kể ngày hay đêm, thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng/tháng. Công việc này được anh lựa chọn vì có thể chủ động thời gian để học liên thông lên đại học.

Tài xế công nghệ với công việc hằng ngày của mình. Ảnh chỉ có tính minh họa, không liên quan đến bài viết. Ảnh: Quỳnh Mai.

Trong khi đó, anh Long - tài xế chạy xe công nghệ cho hay, toàn thời gian của anh là phải chạy xe 10-12 tiếng, thậm chí hơn. Vì thời gian đầu anh kiếm được 700.000-800.000 đồng/ngày, nhưng về sau có những thời điểm phải chạy 15-16 tiếng/ngày mới đạt khoảng 300.000-400.000 đồng.

Giống với anh Long, một nam tài xế tên Hà cho biết, trước đây anh chạy khoảng 10 tiếng/ngày có thể đạt 600.000-700.000 đồng, nhưng sau khi lượng đơn và thu nhập giảm, dù chạy 12 tiếng, số tiền còn lại sau khi trừ các chi phí chỉ còn hơn 300.000 đồng.

"Đối với xe ôm công nghệ, 8 tiếng không thể là thời gian làm việc chung như ở nhiều ngành nghề khác. Mỗi người sẽ có một mốc thời gian làm việc khác nhau. Có người chỉ chạy được buổi tối vì ngày còn bận học, có người lại có thể chạy cả ngày lẫn tối...”, anh Hà nói.

Ngoài chở khách, tài xế xe công nghệ còn nhận giao hàng. Ảnh: Quỳnh Mai.

Hàng chục giờ ngoài đường, thực nhận còn bao nhiêu?

Theo anh Huy, số tiền tài xế nhìn thấy trên ứng dụng không đồng nghĩa với khoản thu nhập thực sự mang về nhà. Ngoài phần chiết khấu cho nền tảng, tài xế còn phải tự chi trả tiền xăng hoặc điện, ăn uống, sửa chữa, bảo dưỡng, thay lốp, dầu máy và khấu hao phương tiện.

“Ví dụ, một ngày doanh thu hiện trên ứng dụng của tôi khoảng 500.000-600.000 đồng. Sau khi trừ phần chiết khấu của nền tảng, tiền xăng hoặc điện, ăn uống và các chi phí liên quan đến xe, số tiền thực tế tôi mang về có thể chỉ còn khoảng 250.000-350.000 đồng. Những ngày chạy ít cuốc hoặc phát sinh chi phí sửa chữa, bảo dưỡng thì khoản thực nhận còn thấp hơn. Vì vậy, doanh thu trên ứng dụng không thể đồng nhất với thu nhập thực tế của tài xế”, anh Huy nói.

Không chỉ khác biệt giữa doanh thu và thu nhập thực nhận, thời gian làm việc của tài xế xe công nghệ cũng không dễ quy về một con số cố định. Và đằng sau những giờ chạy xe kéo dài là một câu hỏi khác khiến nhiều tài xế lo lắng, đó là họ có thể gắn bó với công việc này được bao lâu?

Nhiều người làm nghề xe ôm công nghệ vì áp lực mưu sinh. Ảnh: Quỳnh Mai.

Anh Nhật, một tài xế xe công nghệ lâu năm tại Hà Nội cho biết, để có thu nhập khoảng 12-15 triệu đồng mỗi tháng, anh thường phải chạy xe khoảng 10 tiếng mỗi ngày. Với anh, điều đáng lo không chỉ là mức thu nhập mà còn là sức khỏe và câu chuyện an sinh khi về già.

Trong khi đó, anh Quỳnh, một tài xế khác cho biết, anh thường chạy khoảng 7-8 tiếng mỗi ngày. Có thời điểm thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng, nhưng anh luôn cảm thấy không thể yên tâm với công việc này.

"Với những tài xế chủ yếu chạy vào giờ cao điểm, thời gian trên đường đi kèm nhiều áp lực như tắc đường, mưa, nắng nóng và nguy cơ mất an toàn khi phải chạy xe liên tục.

Khi coi chạy xe ôm công nghệ là nguồn thu nhập chính, mỗi ngày nghỉ đồng nghĩa với việc mất đi một phần thu nhập. Dù không có giờ vào ca, cũng không có giờ tan ca cố định, nhưng điều đó không có nghĩa tài xế chúng tôi hoàn toàn tự do về thời gian, vì nhiều khi có thể nghỉ nhưng lại... không dám nghỉ", anh Quỳnh chia sẻ.

Video tài xế xe ôm công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. Video: Quỳnh Mai.