Việt Nam 1-0 Philippines: Xuân Son rời sân sớm

15 phút đầu trận, tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động, cố gắng kéo giãn đội hình Philippines bằng những đường chuyền ngắn, trung bình. Dù vậy, đối thủ cho thấy khả năng duy trì cự ly tốt, khiến các chân sút áo đỏ chưa thể tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành của thủ môn Michael Falkesgaard.

Tuyển Việt Nam nắm thế chủ động. Ảnh: Minh Chiến.

Philippines suýt tạo bất ngờ với một cú sút xa. Pha xử lý táo bạo của Randy Schneider khiến Lê Giang Patrik bó tay nhưng vẫn còn khung gỗ cứu tuyển Việt Nam khỏi bàn thua.

Tuyển Việt Nam sớm đáp trả bằng bàn mở tỷ số. Nỗ lực dứt điểm của Williams Minh Hoàng vô tình đưa bóng đến đúng tầm chân của Đình Bắc. Đội phó tuyển Việt Nam không bỏ lỡ cơ hội để làm tung mành lưới Philippines. Công đầu thuộc về Lê Phạm Thành Long với đường chọc khe xé toang hàng thủ áo trắng.

Bàn thắng của Đình Bắc giúp tuyển Việt Nam thi đấu thoải mái hơn. Ảnh: Minh Chiến.

Sau bàn dẫn trước, tuyển Việt Nam chơi với đội hình thấp, với cả Xuân Son, Hoàng Hên lùi về sân nhà, tích cực tranh chấp. Philippines gặp khó trong việc tiếp cận khung thành, thậm chí còn suýt nhận bàn thua thứ 2, sau pha phá bóng thiếu an toàn của Manuel Gelito Ott.

Philippines đẩy nhanh tốc độ sau tiếng còi bắt đầu hiệp hai. Phút 54, Bùi Hoàng Việt Anh trượt chân, tạo cơ hội cho Bjorn Kristensen tung cú sút cận thành nhưng Lê Giang Patrik đã cứu thua xuất sắc. Phút 59, Đình Bắc lại có khoảng trống nhưng lần này anh không thắng được Falkesgaard trong pha một đấu một.

Theo ghi nhận của Tri thức - Znews, trận đấu bị lùi 30 phút và chỉ được bắt đầu khi mặt sân đạt yêu cầu kỹ thuật theo kiểm tra của ban tổ chức.

HLV Kim Sang-sik tỏ ra khá sốt ruột vì trận đấu không thể diễn ra theo lịch ban đầu. Ảnh: Minh Chiến.

Việt Nam bước vào giải với vị thế đương kim vô địch Đông Nam Á, nhưng lực lượng không hoàn toàn đầy đủ. Nguyễn Quang Hải vắng mặt vì chấn thương, trong khi tình trạng của Nguyễn Hoàng Đức vẫn cần được theo dõi sau quãng nghỉ dài.

Philippines lại có đội hình mạnh hơn nhiều so với ASEAN Cup hồi tháng 8. FIFA ASEAN Cup nằm trong cửa sổ thi đấu quốc tế, giúp HLV Carles Cuadrat triệu tập phần lớn nhóm cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài.

Trong danh sách Philippines, chỉ Daisuke Sato đang thi đấu tại giải quốc nội. Phần còn lại trải rộng ở châu Âu, Mỹ và nhiều giải châu Á, với những cái tên như Paul Tabinas, Isaiah Alakiu, Bjorn Kristensen hay Andre Leipold.

Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.