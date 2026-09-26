Nhiều công ty chứng khoán vi phạm bị phạt nặng

Chứng khoán Rồng Việt chịu tổng mức phạt cao nhất 712,5 triệu đồng. Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 137,5 triệu đồng do tại một số thời điểm cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi chưa có đủ tiền trên tài khoản giao dịch. Rồng Việt còn bị phạt 187,5 triệu đồng do không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán.

Theo quyết định xử phạt, tại một số thời điểm, công ty chuyển tiền từ tài khoản chuyên dụng sang tài khoản thanh toán của công ty để thanh toán lãi vay đối với khoản vay mua trái phiếu và điều chuyển tiền cho hoạt động giao dịch ký quỹ. Công ty cũng có một tài khoản chuyên dụng đồng thời được sử dụng là tài khoản thanh toán của mình.

Chứng khoán Rồng Việt bị phạt 712,5 triệu đồng và buộc dừng việc cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp của khách hàng.

Ngoài ra, công ty còn bị phạt 137,5 triệu đồng do tại một số thời điểm cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ.

Đáng chú ý, Rồng Việt bị phạt thêm 250 triệu đồng do cung cấp dịch vụ tài chính khác là quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp khi chưa có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Hành vi này diễn ra trong giai đoạn từ ngày 22/7/2024 đến 17/8/2026.

Chứng khoán Rồng Việt còn bị buộc dừng cung cấp dịch vụ tài chính khác (Buộc dừng việc cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp của khách hàng).

Theo tìm hiểu, CTCP Chứng khoán Rồng Việt được thành lập năm 2006 (trụ sở chính đặt tại tầng 1 đến tầng 8, tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh. Cổ phiếu VDS của Chứng khoán Rồng Việt được giao dịch ngày đầu tiên vào 19/7/2017 với giá chào sàn 19.500 đồng/cổ phiếu. Hiện doanh nghiệp có 272 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.

Tính tới ngày 30/6/2026, công ty này có 6 chi nhánh tại: Hà Nội, Nha Trang, Cần Thơ, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh. Công ty có 1 công ty con sở hữu trực tiếp và 1 quỹ thành viên.

Chứng khoán VTG bị phạt 187,5 triệu đồng do không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán.

Cụ thể, ngày 30/9/2024 và 31/10/2024, công ty đã sử dụng tài khoản chuyên dụng để nhận tiền cổ tức từ hoạt động tự doanh, sau đó chuyển tiền sang tài khoản thanh toán của công ty.

Chứng khoán VTG được thành lập từ tháng 12/2006 có tiền thân là CTCP Chứng khoán Việt Tín. Địa chỉ trụ sở chính tại tầng 1 và lửng tầng 1, tòa nhà Bến Thành Tower, số 172 - 174 đường Ký Con, phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh.

Vào 16/7/2025, Chứng khoán VTG đã chào bán thành công 289,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 1:21, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phần được mua thêm 21 cổ phiếu mới. Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp đã thu về 2.898 tỷ đồng từ đợt chào bán. Hoàn tất đợt chào bán, Chứng khoán VTG đã tăng vốn từ 138 tỷ đồng lên 3.036 tỷ đồng, tức gấp 22 lần.

Chứng khoán SmartMind bị phạt tổng cộng 157,5 triệu đồng (hình SmartMind).

Trong khi đó, Chứng khoán SmartMind bị phạt tổng cộng 157,5 triệu đồng. Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 65 triệu đồng do bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng.

SmartMind còn bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với các quyết định phê duyệt phương án giao dịch mua, bán trái phiếu có tổng giá trị giao dịch từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty, xác định theo báo cáo tài chính năm 2024 và năm 2025 đã được kiểm toán.

Được biết, Chứng khoán SmartMind được thành lập ngày 28/12/2006, có trụ sở chính tại tầng 1 và tầng 6, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội. SmartMind có vốn điều lệ hơn 1.000 tỷ đồng.

Như vậy, 3 quyết định xử phạt được ban hành cùng ngày (23/9) liên quan đến nhiều nhóm vi phạm trong hoạt động của các công ty chứng khoán, từ quản lý tài sản khách hàng, nhận lệnh và giao dịch ký quỹ đến cung cấp dịch vụ tài chính, nhân sự và công bố thông tin.

Ngoài 3 doanh nghiệp trên, ngày 25/9, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần TIE (trụ sở chính tại số 760 Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh), tổng cộng 212,5 triệu đồng.

Trong đó, phạt 60 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định (công ty chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2024 và năm 2025; Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2024 và năm 2025; Báo cáo thường niên năm 2025; Công bố thông tin về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng).

Công ty cổ phần TIE còn bị phạt 112,5 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ủy ban Kiểm toán theo quy định (công ty chỉ có 1 thành viên Ủy ban Kiểm toán, không đảm bảo số lượng thành viên Ủy ban Kiểm toán theo quy định từ 2 thành viên Ủy ban Kiểm toán trở lên).

Phạt tiền 40 triệu đồng đối với hành vi không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, từng thành viên Ban kiểm soát, tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty (công ty không trình bày thù lao của từng thành viên HĐQT, từng thành viên Ban kiểm soát, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và năm 2025).