Mùa Trăng PVPGB - Thắp sáng tri thức, lan tỏa văn hóa truyền thống

Sự kiện Trung Thu năm 2026 với chủ đề “Vui Mùa Trăng” được Đoàn Thanh niên PVPGB tổ chức với sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành của cấp ủy, ban lãnh đạo Chi nhánh và gia đình người lao động. Qua mỗi năm, nội dung chương trình đều được nghiên cứu, đổi mới, tạo không gian để các gia đình cùng trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa truyền thống và tăng cường sự gắn kết giữa tập thể cán bộ nhân viên, người lao động PVPGB.

Qua các năm, chương trình Trung thu tại PVPGB luôn được đổi mới, tạo không gian để các gia đình cùng trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa truyền thống và thêm gắn kết

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống, Đoàn Thanh niên PVPGB xây dựng chương trình Trung thu 2026 với điểm nhấn “Thắp sáng tri thức” - khen thưởng, biểu dương con em cán bộ, nhân viên, người lao động tại Cơ quan Chi nhánh và hai nhà máy Thái Bình 2, Sông Hậu 1 có thành tích nổi bật trong năm học 2025-2026. Những phần thưởng là sự ghi nhận của PVPGB đối với nỗ lực của các em, đồng thời động viên các em tiếp tục chăm ngoan, ham học hỏi và đạt kết quả tốt trong năm học mới.

Tuyên dương các học sinh có thành tích xuất sắc tại Cơ quan Chi nhánh PVPGB

Tại Cơ quan Chi nhánh, các em thiếu nhi cùng bố mẹ tham gia tìm hiểu văn hóa qua những câu đố vui có thưởng về chủ đề Lễ hội Trung thu và trải nghiệm workshop làm bánh nướng, bánh dẻo. Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, rộn ràng tiếng cười. Qua các hoạt động, các em có thêm cơ hội tìm hiểu về Tết Trung thu, rèn luyện sự khéo léo và phát huy khả năng sáng tạo.

Bí thư Đoàn Thanh niên PVPGB Trần Linh Chi cho biết, việc duy trì hoạt động Trung thu thường niên là một trong những việc nhằm cụ thể hóa trách nhiệm của Đoàn Thanh niên trong công tác văn hóa doanh nghiệp PVPGB

Chia sẻ tại chương trình, Bí thư Đoàn Thanh niên PVPGB Trần Linh Chi cho biết, việc duy trì hoạt động Trung thu thường niên là một trong những việc nhằm cụ thể hóa trách nhiệm của Đoàn Thanh niên trong công tác văn hóa doanh nghiệp PVPGB. Sự quan tâm dành cho con em cán bộ, nhân viên góp phần xây dựng môi trường làm việc gắn kết, để mỗi người lao động yên tâm công tác, gắn bó và đóng góp cho sự phát triển chung của Chi nhánh.

Một số hình ảnh Trung thu do Đoàn Thanh niên PVPGB tổ chức:

Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, rộn ràng tiếng cười

Đoàn viên thanh niên PVPGB hỗ trợ các em nhỏ tham gia workshop tại chương trình

Hoạt động Trung thu mang đến không gian trải nghiệm và gắn kết văn hóa truyền thống cho các gia đình

Tuyên dương và trao quà cho học sinh có thành tích xuất sắc tại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Các em thiếu nhi biểu diễn Trung Thu tại khu nhà ở CBNV Nhà máy Sông Hậu 1

Các phần quà Trung thu được cán bộ, đoàn viên Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 chuẩn bị chu đáo, đầy đủ

Các em nhỏ háo hức, vui mừng tham gia các hoạt động trong đêm Trung thu