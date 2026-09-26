Số lượng thôn, tổ dân phố của cả nước giảm từ 89.589 còn 48.078 đơn vị

Một tổ dân phố tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Mai Lâm

Các bộ đã giảm 40/142 phòng thuộc vụ

Theo số liệu của Bộ Nội vụ, hiện các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong.

Đến tháng 9-2026, các bộ đã giảm 40/142 phòng thuộc vụ, tương ứng giảm 28,2% và giảm 55/678 đơn vị sự nghiệp công lập bên trong so với thời điểm ngày 30-9-2025, tương ứng giảm 8,1%.

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục sắp xếp, tinh gọn đầu mối, đẩy mạnh tự chủ.

Đồng thời hướng dẫn về thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực thuộc UBND cấp xã.

Dự kiến giảm 50,6% số cơ sở giáo dục công lập

Theo Bộ Nội vụ, tính đến ngày 24-8, 34/34 địa phương đã phê duyệt đề án sắp xếp, trong đó 16 địa phương đã hoàn thành. Số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm từ 37.530 còn 18.548, giảm 18.982 đầu mối, tương ứng 50,6%.

Tại thông báo kết luận cuộc họp ngày 21-9 của Thủ tướng đã nhấn mạnh yêu cầu rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại các địa phương.

Theo đó Bộ Giáo dục và Đào tạo phải khẩn trương rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, xử lý những bất cập phát sinh, bảo đảm việc dạy và học ổn định, hiệu quả và báo cáo Thủ tướng trước ngày 5-10.

Về kết quả sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp cả nước, theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và theo dõi, tổng hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo tính đến 31-7, giáo dục nghề nghiệp công lập có tổng số 313 cơ sở. Trong đó có 93 cơ sở thuộc bộ, ngành và cơ quan trung ương; 220 cơ sở thuộc địa phương.

Đến 18-9, toàn quốc có 281 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Trong đó, 90 cơ sở thuộc bộ, ngành và cơ quan trung ương, 191 cơ sở thuộc địa phương. Như vậy, toàn quốc đã giảm 33 cơ sở (tương ứng giảm khoảng 10,5%) so với thời điểm ngày 31-7.

Phương án sắp xếp đang tiếp tục được triển khai. Dự kiến đến 1-10, sắp xếp, giữ lại 23 trường cao đẳng trực thuộc bộ, ngành; chuyển 19 trường cao đẳng, trung cấp về địa phương quản lý; sắp xếp để giảm 58 cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở địa phương.

Xây dựng đề án mô hình tự quản cộng đồng

Bộ Nội vụ cũng đang triển khai xây dựng một số đề án trọng điểm về tổ chức chính quyền địa phương.

Trong đó có đề án mô hình tự quản cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu trong tình hình mới; đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cơ sở...

Về sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, đến nay 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ.

Sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố giảm từ 89.589 xuống còn 48.078, giảm 41.511 đơn vị (46,33%).

Đến ngày 15-7, đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, các địa phương đã tiếp nhận 4.012 người vào công chức, 395 người vào viên chức, ký hợp đồng lao động với 2.206 người, bố trí 7.587 người tiếp tục công tác ở thôn, tổ dân phố và 1.541 người vào các vị trí công tác khác.

Với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, sau sắp xếp tiếp tục bố trí 121.932 người (giảm 103.146 người), trong đó 78.347 người được giải quyết chế độ theo Nghị định 154 và 9.732 người được hưởng chính sách hỗ trợ của địa phương.