Xã Phúc Thịnh giao KPI xử lý vi phạm đất đai
Thực hiện nghiêm Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về xử lý các công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, xã Phúc Thịnh triển khai nhiều giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến ngừng cung cấp điện, nước và cưỡng chế. Đặc biệt, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, địa phương đã giao KPI xử lý vi phạm cho cán bộ phụ trách từng địa bàn để hoàn thành dứt điểm vào 31/12 năm nay.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-phuc-thinh-giao-kpi-xu-ly-vi-pham-dat-dai-420851.htm