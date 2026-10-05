Xã Phúc Thịnh giao KPI xử lý vi phạm đất đai

Cùng với việc thí điểm vùng phát thải thấp, nhu cầu gửi phương tiện tại khu vực trung tâm cũng được nhiều người dân quan tâm. Tại phường Cửa Nam, việc bố trí các điểm trông giữ thuận tiện, công khai mức giá và thanh toán không dùng tiền mặt đang được chú trọng, nhằm hỗ trợ người dân khi thay đổi phương thức di chuyển.