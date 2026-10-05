Một khu tái định cư sân bay Gia Bình bắt đầu cho người dân đăng ký xây nhà

Công trường sân bay Gia Bình vào tháng 6/2026. (Ảnh: Hạ Vũ).

UBND phường Gia Bình vừa có thông báo về việc tiếp nhận đăng ký bàn giao trước mặt bằng tại Khu tái định cư Đông Cứu 1, nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sớm ổn định cuộc sống, theo Cổng TTĐT TP Bắc Ninh.

Khu tái định cư Đông Cứu 1 là một trong 4 khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình. Tổng diện tích quy hoạch hơn 30 ha, trong đó diện tích thực hiện dự án tái định cư khoảng 17,4 ha, gồm 19 block với 550 lô đất liền kề.

Hiện nay, Khu tái định cư Đông Cứu 1 đã cơ bản hoàn thành một số hạng mục hạ tầng quan trọng, đủ điều kiện để xem xét bàn giao trước mặt bằng tại một số vị trí cho người dân để xây dựng nhà ở.

Việc bàn giao được thực hiện song song với quá trình nhà thầu tiếp tục thi công, hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật theo thiết kế được phê duyệt.

Vì vậy, các hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư Đông Cứu 1, có nhu cầu nhận mặt bằng trước để xây dựng nhà ở có thể đăng ký từ ngày 1/10 - 7/10/2026. Mỗi hộ được đăng ký một thửa đất do gia đình, cá nhân tự lựa chọn.

Địa phương lưu ý, việc bàn giao trước chỉ là bàn giao tạm mặt bằng, không phải bàn giao tái định cư chính thức và không thay thế quyết định giao đất cũng như việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định.

Việc nhận mặt bằng trước không làm thay đổi quyền lợi tái định cư của người dân. Mặt bằng chỉ được bàn giao tại những vị trí cơ bản đáp ứng các điều kiện hạ tầng thiết yếu (đường giao thông, điện sinh hoạt, nước sạch, hệ thống thoát nước thải). Đồng thời, nhà đầu tư vẫn phải tiếp tục hoàn thiện đầy đủ hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế được duyệt.

Các hộ dân có nhu cầu nhận mặt bằng trước đăng ký theo mẫu và gửi về Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường trong thời gian quy định. Sau khi tổng hợp, phường sẽ phối hợp rà soát nhu cầu, kiểm tra điều kiện thực tế và tổ chức bàn giao theo từng vị trí, từng hộ.

Cùng với đăng ký nhận mặt bằng, các hộ dân cần cam kết xây dựng nhà ở đúng quy hoạch, ranh giới, mốc giới được bàn giao, tuân thủ thiết kế, giấy phép xây dựng và các quy định pháp luật; bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự, đồng thời phối hợp với nhà thầu trong quá trình tiếp tục hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư.