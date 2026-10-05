Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A: Hiệu ứng lan tỏa từ những hộ dân đầu tiên ký bàn giao mặt bằng ở phường Bạch Mai

Đây là kết quả từ quá trình nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị phường; mở ra tín hiệu tích cực đưa công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án trọng điểm này tăng tốc về đích.

Quán “Cà phê Xanh” tại số 2 phố Vọng (Tổ dân phố (TDP) 51 phường Bạch Mai) có mặt bằng 27,9m², với 2 “mặt tiền”, xây cao tầng, là nơi vừa ăn ở vừa kinh doanh mang lại thu nhập ổn định cho gia đình ông bà Nguyễn Văn Hải - Đào Thị Bảy cùng 2 người con, 5 người cháu nhiều năm qua. Tuy nhiên, được cán bộ TDP, các chi hội đoàn thể tích cực vận động, gần đây vợ chồng ông quyết định bàn giao mặt bằng cho dự án. Mấy ngày gần đây, gia đình bắt đầu sắp xếp, gói ghém đồ đạc và chiều 5-10 đã dừng hoạt động kinh doanh, tiến hành ký biên bản bàn giao mặt bằng cho dự án.

Cán bộ phụ nữ, thanh niên phường và Tổ dân phố 51 phường Bạch Mai hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Hải thu dọn đồ đạc để bàn giao mặt bằng, chiều 5-10. Ảnh: Linh Chi

“Gia đình đã ăn ở, kinh doanh tại đây từ năm 1985, giờ được vận động thì sẵn sàng di dời theo đúng chủ trương Nhà nước, vì bộ mặt đô thị văn minh, chúng tôi không thắc mắc gì, mong nơi tái định cư có điều kiện tốt hơn nơi ở cũ”, ông Nguyễn Văn Hải bộc bạch.

Ông Quách Văn Minh (áo xanh) và đại diện Ban QLDA đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai ký biên bản bàn giao mặt bằng tại số 77 đường Giải Phóng dưới sự chứng kiến của lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam phường và cán bộ Ban, tổ dân phố. Ảnh: PV

Tổ trưởng TDP số 51 phường Bạch Mai Trần Thị Cẩm, cũng là thành viên Tổ công tác GPMB chia sẻ, với 40 hộ thuộc diện thu hồi đất cho dự án, công tác tuyên truyền được Tổ công tác kiên trì thực hiện từ khi có chủ trương của Nhà nước về dự án. Cán bộ đến từng gia đình gặp trực tiếp và thông qua nhóm zalo, cuộc họp TDP hoặc họp trực tiếp với các hộ diện GPMB… để cung cấp hồ sơ, tuyên truyền chính sách.

“Đi đến đâu gặp người dân, chúng tôi đều kiên trì vận động trên cơ sở bám sát chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Ví dụ về diện tích được đền bù, cán bộ giải thích rõ theo diện tích trong “sổ đỏ” và giấy phép xây dựng… Với sự tích cực vào cuộc của Tổ công tác, nhất là cán bộ TDP và các chi hội đoàn thể, đến nay đại đa số hộ dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng, dù chưa nhận được tiền bồi thường”, bà Trần Thị Cẩm bày tỏ.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hải ký biên bản bàn giao mặt bằng tại số 2 phố Vọng. Ảnh: Linh Chi

Tại số 77 đường Giải Phóng, gia đình ông Quách Văn Minh cũng có căn nhà rộng gần 30m², kinh doanh sản phẩm văn phòng phẩm nhiều năm nay, thu nhập ổn định. Sau khi được cán bộ cơ sở tuyên truyền vận động; gia đình ông đã nghiên cứu dự thảo phương án bồi thường và hiện đã ký biên bản bàn giao mặt bằng.

Tại địa điểm bàn giao mặt bằng, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bạch Mai Tạ Thị Thanh Huyền cho hay, việc 2 hộ gia đình đầu tiên bàn giao mặt bằng có ý nghĩa tạo lan tỏa rất sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân phường, các hộ trong diện GPMB nói riêng và nhất là những hộ đang kinh doanh ở mặt phố.

“Xác định công tác GPMB dự án trọng điểm này là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của phường năm nay, tập trung cao điểm trong tháng 10 và 11, MTTQ phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ dân đồng thuận, tạo mặt bằng “sạch” để đẩy nhanh tiến độ dự án; sẽ chỉ đạo các ban Công tác Mặt trận, chi hội đoàn thể tại TDP phát huy tốt vai trò đoàn viên, hội viên, tập trung hỗ trợ người dân di dời đến nơi ở mới”, bà Tạ Thị Thanh Huyền nhấn mạnh.

Đến chiều 5-10 có 2/230 hộ gia đình và 5/9 tổ chức thuộc diện GPMB tại phường Bạch Mai ký biên bản bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng Trục Không gian Quốc lộ 1A. Ảnh: Linh Chi

Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai Trần Nam Sơn thông tin, trong tổng số 230 hộ gia đình và 9 tổ chức thuộc diện GPMB phục vụ dự án mở rộng Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị qua địa bàn phường, đến thời điểm chiều 5-10 đã có 2 hộ gia đình (tổng diện tích đất khoảng 60m²) và 5 tổ chức (tổng diện tích 9.743,2m²) bàn giao mặt bằng cho dự án. Đó là 2 trụ sở tài sản công của phường, đã được phường tổ chức tháo dỡ công trình trong tuần trước (tại số 157, số 15 đường Giải Phóng) và các diện tích đất của 3 trường Đại học Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân, Xây dựng Hà Nội (sẽ sớm được tổ chức tháo dỡ công trình).

Cũng theo đại diện Ban QLDA đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, trong đó Ban QLDA đầu tư - hạ tầng phường trực tiếp thực hiện nhiệm vụ GPMB, sẽ tiếp tục kiên trì, nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động để tạo đồng thuận đối với dự án trọng điểm này.

Việc lấy ý kiến người dân đang được tiến hành song song với niêm yết công khai các dự thảo phương án bồi thường, sẽ kéo dài đến hết ngày 10-10-2026; sau đó Ban tiếp tục giải đáp những trường hợp còn thắc mắc hoặc có đơn thư theo đúng trình tự. Nếu sau 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc lấy ý kiến vẫn còn trường hợp chưa đồng thuận, UBND phường sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.