Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều tồn tại tại Đại học Công nghiệp TP.HCM

Ngày 30/9/2026, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 3568/TB-TTCP về kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, hoạt động sự nghiệp, dịch vụ; đầu tư, mua sắm tài sản và quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông báo, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động từ năm học 2015-2016. Đến thời điểm thanh tra, trường có 1.516 nhân sự, trong đó 1.183 giảng viên.

Thanh tra Chính phủ ghi nhận cơ chế tự chủ tài chính đã giúp nhà trường chủ động hơn trong tổ chức công việc, sử dụng nguồn lực, khai thác các nguồn thu sự nghiệp và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, quá trình thanh tra cũng phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế, vi phạm trong quản lý tài chính, nghiên cứu khoa học, tài sản công, mua sắm và đầu tư xây dựng.

Kê khai thiếu thuế gần 113 tỷ đồng, 112 đề tài nghiên cứu chậm tiến độ

Theo báo cáo tài chính, tổng số thu của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM trong giai đoạn 2021-2025 đạt hơn 5.757 tỷ đồng, tăng từ hơn 803 tỷ đồng năm 2021 lên hơn 1.642 tỷ đồng năm 2025.

Qua kiểm tra, Thanh tra Chính phủ xác định nhà trường kê khai thiếu, dẫn đến thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với một số khoản thu từ học phí, cho sinh viên thuê ký túc xá và lãi tiền gửi ngân hàng. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bổ sung được tạm tính hơn 112,98 tỷ đồng.

Trong đó, riêng nguồn thu học phí giai đoạn 2021-2025 là hơn 4.984 tỷ đồng, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải bổ sung khoảng 99,68 tỷ đồng. Khoản thu từ cho thuê ký túc xá trong các năm 2023 và 2025 dẫn đến số thuế phải bổ sung hơn 655 triệu đồng; tiền lãi gửi ngân hàng trong các năm 2021, 2023 và 2025 phát sinh số thuế phải bổ sung hơn 12,64 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thông báo kết luận thanh tra nêu rằng, theo báo cáo của trường và giấy nộp tiền ngày 5/6/2026, nhà trường đã nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu hơn 112,98 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều tồn tại tại Đại học Công nghiệp TP.HCM. Ảnh FPT

Trong hoạt động khoa học và công nghệ, giai đoạn 2021-2025, trường triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, sáng kiến, công bố khoa học của giảng viên, sinh viên và các hoạt động nghiên cứu khác.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra xác định có 112 đề tài chưa hoàn thành đúng thời gian, gồm 26 đề tài năm 2021, 10 đề tài năm 2022, 37 đề tài năm 2023 và 39 đề tài năm 2024. Bên cạnh một số nguyên nhân khách quan, Thanh tra Chính phủ cho rằng tình trạng này cho thấy công tác lập kế hoạch, kiểm soát tiến độ và quản trị rủi ro đối với hoạt động nghiên cứu khoa học còn chưa chặt chẽ. Ngoài ra, có 18 đề tài bị hủy thực hiện trong các năm 2021-2023.

Thanh tra cũng phát hiện việc trích thiếu Quỹ khoa học và công nghệ với số tiền hơn 67,34 tỷ đồng và trích thiếu Quỹ hỗ trợ sinh viên hơn 13,82 tỷ đồng.

Một vấn đề khác được nêu là việc phân bổ giờ giảng. Giai đoạn 2021-2025, trường thanh toán tổng cộng 10.310 giờ vượt định mức đối với một số viên chức, giảng viên, trong đó có trường hợp số giờ giảng lên tới 700 giờ. Cơ quan thanh tra nhận định tình trạng kéo dài có thể dẫn tới quá tải đối với một số giảng viên và ảnh hưởng đến hiệu suất, chất lượng giảng dạy về lâu dài.

Chấn chỉnh quản lý tài sản, mua sắm và đầu tư xây dựng

Trong quản lý tài sản công, Thanh tra Chính phủ cho biết đến thời điểm thanh tra, Bộ Công Thương chưa phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý đối với 6 cơ sở nhà, đất mà trường đang quản lý, sử dụng. Việc giao tài sản cho trường quản lý cũng còn tồn tại, ảnh hưởng đến việc ghi nhận doanh thu từ nguồn ngân sách cấp liên quan đến hao mòn, khấu hao tài sản với tổng số tiền hơn 82,56 tỷ đồng trong hai năm 2023 và 2024.

Đối với việc thuê hai địa điểm tại số 10 Nguyễn Văn Dung và số 14 Phạm Văn Chiêu, TP.HCM để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, trường đã chi hơn 62,96 tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2025 từ nguồn kinh phí thường xuyên. Thanh tra Chính phủ xác định khoản này được hạch toán không đúng nguồn kinh phí; theo quy định, khoản chi phải thực hiện từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Công tác mua sắm trang thiết bị cũng được cơ quan thanh tra lưu ý. Trong 5 năm 2021-2025, nhà trường thực hiện 23 gói thầu mua máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và giảng dạy với tổng kinh phí hơn 307 tỷ đồng. Qua kiểm tra chọn mẫu 4/23 gói thầu, cơ quan thanh tra phát hiện một số tồn tại, hạn chế, vi phạm về trình tự, thủ tục thực hiện.

Ngoài ra, có 10 tài sản nguyên giá trên 500 triệu đồng thuộc thẩm quyền quyết định thanh lý của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhưng nhà trường đã tự tổ chức thanh lý. Thanh tra Chính phủ đồng thời xác định Bộ Công Thương có trách nhiệm trong việc chưa hướng dẫn, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời vấn đề này trong quá trình duyệt quyết toán hằng năm.

Đối với đầu tư xây dựng, kết luận thanh tra nêu nhiều vấn đề liên quan việc lập kế hoạch, sử dụng nguồn kinh phí, nghiệm thu và hồ sơ dự án. Trong đó, một số báo cáo và biên bản liên quan dự án “Hàng rào, đường giao thông nội bộ” xác nhận khối lượng thi công, nghiệm thu với giá trị hơn 1,9 tỷ đồng không phù hợp với thực tế thi công và bản vẽ hoàn công. Số liệu này sau đó đã được đơn vị kiểm toán chuẩn hóa, giảm trừ trước khi quyết toán và chưa được giải ngân, thanh toán.

Về trách nhiệm, Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế, vi phạm thuộc Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng cùng các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan của nhà trường; đồng thời có trách nhiệm của Bộ Công Thương và một số đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ.

Cơ quan thanh tra yêu cầu Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM chấn chỉnh toàn diện công tác quản lý tài chính, tài sản công, đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, nghiên cứu khoa học và đầu tư xây dựng; xây dựng cơ chế kiểm tra, kiểm soát rủi ro nhằm phòng ngừa sai phạm, thất thoát và lãng phí. Nhà trường cũng phải rà soát việc phân công giảng dạy, quản lý tài sản và hoàn thành nghiệm thu hạng mục phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ yêu cầu hạch toán, trích bổ sung hơn 67,34 tỷ đồng vào Quỹ khoa học và công nghệ và hơn 13,82 tỷ đồng vào Quỹ hỗ trợ sinh viên, đồng thời điều chỉnh nguồn đối với hàng loạt khoản thu, chi được xác định chưa phù hợp.

Nhà trường được yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan. Bộ Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo làm rõ trách nhiệm, khắc phục các tồn tại; trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự phải kịp thời chuyển cơ quan chức năng xử lý. Bộ Tài chính được đề nghị chỉ đạo cơ quan thuế rà soát việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của trường và các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Ngày 25/7/2026, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Thành Long về thực hiện Kết luận thanh tra số 365/KL-TTCP. Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.