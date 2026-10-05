Loạt trụ sở công được đưa ra đấu giá, cho thuê ở Thái Nguyên

Thông tin từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thái Nguyên, đơn vị này đang chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất cùng tài sản đối với 12 lô đất công không còn sử dụng.

Các khu đất này chủ yếu là trụ sở cơ quan, đơn vị trước thời điểm sắp xếp tổ chức, hiện không còn nhu cầu sử dụng và được đưa vào khai thác.

Theo đó, tại phường Đức Xuân, danh sách gồm trụ sở Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn (cũ), Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn, Văn phòng Sở Công Thương và trụ sở Hội Đông.

Tại phường Phan Đình Phùng có 2 khu đất được đấu giá gồm trụ sở Ủy ban MTTQ TP. Thái Nguyên (cũ) và trụ sở Hạt Kiểm lâm TP. Thái Nguyên - TP. Sông Công (cũ).

Trụ sở một đơn vị tại Thái Nguyên sẽ được đấu giá, cho thuê trong đợt này

Còn tại phường Bắc Kạn, các trụ sở được đấu giá gồm trụ sở Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Nhà làm việc liên cơ quan, Trung tâm Văn hóa và Thông tin tỉnh Bắc Kạn...

Bên cạnh đó, Trung tâm Phát triển Quỹ đất cũng sẽ cho thuê trụ sở của 9 cơ quan, đơn vị trước sắp xếp đơn vị theo phương thức niêm yết giá.

Trong đó bao gồm: Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Thái Nguyên, trụ sở Ủy ban MTTQ TP. Thái Nguyên (cũ) và trụ sở Hạt Kiểm lâm số 9 (phường Đức Xuân)...

Việc đấu giá, cho thuê các trụ sở nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất công, đồng thời tăng nguồn thu ngân sách và tạo thêm nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

Nguồn lực này được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị, bảo đảm phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn.