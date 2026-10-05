Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Ngày 5-10, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 12266 thực hiện Nghị quyết số 258, ngày 31-8-2026 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của tỉnh là phấn đấu không làm phát sinh thêm TTHC, điều kiện kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không cần thiết so với kết quả phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa đã thực hiện theo quy định.

Trong đó, phấn đấu đến năm 2027, 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa và tái sử dụng dữ liệu, đảm bảo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; không yêu cầu cung cấp thành phần hồ sơ giải quyết TTHC mà các thông tin trong đó đã có dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu công bố, trừ trường hợp quy định khác.

Đồng thời, 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước đủ điều kiện của tỉnh được thực hiện trên môi trường điện tử; 100% chế độ báo cáo của doanh nghiệp đủ điều kiện được thực hiện điện tử; 100% thông tin, giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước.

Đến năm 2030, 100% dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính; 100% dịch vụ công được cung cấp chủ động khi đã đảm bảo điều kiện về dữ liệu và hạ tầng số. Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trong giải quyết TTHC đạt tối thiểu 95%...

Giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa.

Để thực hiện các mục tiêu này, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ. Cụ thể: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách TTHC; rà soát, đơn giản hóa TTHC; rà soát phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC; tổ chức giải quyết TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa, kết nối và tái sử dụng dữ liệu; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin; nghiên cứu và triển khai mạng lưới Kiosk dịch vụ công thông minh; đối thoại, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị; kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, bảo đảm người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận, dễ hiểu và thuận lợi trong thực hiện TTHC.

UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp xã tổ chức thực hiện đầy đủ nhiệm vụ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền; bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thông suốt, không gián đoạn; chủ động bố trí nhân lực phù hợp với quy mô, khối lượng hồ sơ thực tế; triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết; khai thác dữ liệu; dịch vụ công trực tuyến; TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính theo phạm vi, điều kiện được cấp có thẩm quyền xác định; không yêu cầu người dân cung cấp thêm thành phần hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định; không tự đặt thêm điều kiện, yêu cầu trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và báo cáo kết quả theo quy định. Đồng thời, tập trung cụ thể hóa nhiệm vụ để tổ chức triển khai bảo đảm đúng tiến độ, kết quả đầu ra; chủ động rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và kịp thời báo cáo đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền…