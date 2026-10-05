Lý do khiến 2,4 tỷ won tiền lãi 'chảy' vào tài khoản ngân hàng của Seo Kang Joon?

Nam diễn viên Seo Kang Jun, người đã thu về khoản lãi hơn 2,4 tỷ won (khoảng hơn 46 tỷ đồng) từ việc bán căn hộ tại khu Trimage (Seongsu-dong, Seoul), vừa chuyển đến một căn hộ cao cấp trị giá khoảng 6 tỷ won (khoảng gần 116 tỷ đồng) ở Samseong-dong, một trong những khu vực giàu có bậc nhất tại Gangnam. Những nước đi chiến lược trong lĩnh vực bất động sản giúp anh tích lũy khối tài sản lớn chỉ nhờ giao dịch các căn hộ trong cùng một khu phức hợp, kể từ khi bắt đầu sống tự lập ở độ tuổi đôi mươi, đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Theo kênh YouTube, Wonder Planet, vào mùa Hè năm ngoái, nam diễn viên Seo Kang Joon đã bán một căn hộ tại khu Trimage (Seongsu-dong), diện tích sử dụng riêng là 140m², với giá 5,8 tỷ won. Ngay sau đó, anh đã mua một căn hộ tại Sangji Ritzville Caelum (Samseong-dong) với giá 6 tỷ won. Động thái này thực chất là việc nâng cấp tài sản bất động sản sang một nơi ở cao cấp hơn tại Samseong-dong, thông qua việc bù thêm 200 triệu won vào số tiền thu được từ thương vụ bán nhà trước đó.

Sinh năm 1993, hành trình đầu tư bất động sản của Seo Kang Joon bắt đầu từ năm 2017 (lúc 24 tuổi). Mọi chuyện khởi đầu khi anh chuyển ra khỏi nhà bố mẹ và mua một căn hộ tại Seoul Forest Trimage, diện tích sử dụng riêng là 185m². Vào năm 2019, anh đã bán căn hộ hiện tại và đầu tư thêm vốn để chuyển sang một căn hộ ở vị trí đắc địa (hàng đầu) trong cùng khu phức hợp Trimage, nơi sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra sông Hán. Tính từ thời điểm mua ban đầu, qua quá trình chuyển đổi nội bộ cho đến khi bán lại với giá 5,8 tỷ won, ước tính, anh đã thu về khoản lợi nhuận chênh lệch giá trị (lãi vốn) hơn 2,4 tỷ won (khoảng hơn 46 tỷ đồng), trong suốt 5 năm sở hữu. Đây được xem là một thành tích ấn tượng trong công tác quản lý tài sản của một nhân vật thuộc ngành giải trí.

Nơi ở mới, Sangji Ritzville Caelum, là một khu căn hộ cao cấp dạng tòa nhà đơn lẻ được hoàn thiện vào năm 2012. Khu nhà gồm tổng cộng 13 căn hộ, với thiết kế mỗi tầng chỉ dành cho một hộ gia đình sinh sống. Nổi tiếng với không gian sống được thiết kế nhằm tối đa hóa sự riêng tư và ngăn sự chú ý từ bên ngoài, nơi đây là lựa chọn ưa thích của các 'ngôi sao' hàng đầu cũng như giới chính khách và doanh nhân. Các căn hộ tiêu chuẩn, không tính căn penthouse, có diện tích sử dụng riêng lên tới 287m2, gồm bốn phòng ngủ và bốn phòng tắm.

Seo Kang-joon đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, với cấp bậc Trung sĩ tại Lữ đoàn Pháo binh số 1 của Lục quân vào tháng 11/2021. Sau thời gian tạm nghỉ, anh đã nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ diễn xuất trong dự án tái xuất, bộ phim truyền hình Undercover High School của đài MBC và giành giải thưởng cao quý nhất (Daesang) tại Lễ trao giải Phim truyền hình MBC năm 2025. Đây là vinh dự lớn đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

Anh vẫn duy trì cường độ làm việc miệt mài, tiếp nối ngay bằng vai diễn hiện tại trong bộ phim truyền hình Romance with Someone Else của đài KBS 2TV. Có thể nói, anh luôn nỗ lực hết mình để thấu hiểu và hóa thân trọn vẹn vào nhân vật, đồng thời luôn tận tụy với công việc tại phim trường, ngay cả khi không xuất hiện trước công chúng.

Thành tích của anh thể hiện qua việc cân bằng giữa sự tận tụy với nghề và khả năng quản lý tài sản đầy kỷ luật, thay vì ngủ quên trên chiến thắng, chứng minh rằng những thành quả tài chính anh đạt được không hề là chuyện may mắn nhất thời. Hành trình chuyển từ ngôi nhà riêng đầu tiên ở độ tuổi đôi mươi, qua căn hộ cao cấp bên sông Hán, đến chốn an cư hiện tại tại khu phố yên tĩnh Samseong-dong, phản ánh hoàn hảo cách Seo Kang Jun luôn kiên định duy trì nếp sống và sự nghiệp của mình, ngay cả khi đã chạm tới đỉnh cao danh vọng.

Seo Kang-jun đã không ngừng trau dồi kỹ năng diễn xuất bằng tinh thần tự kỷ luật nghiêm ngặt cùng những nỗ lực bền bỉ, thầm lặng. Giờ đây, khi đã ổn định cuộc sống tại ngôi nhà kiên cố tựa như pháo đài ở Samseong-dong, mọi sự chú ý đều đang đổ dồn về chương tiếp theo trong sự nghiệp, cũng như những điều mới mẻ mà anh sẽ mang đến trong tương lai.