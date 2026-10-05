Cần Thơ chi hơn 1.325 tỷ đồng xây kè khẩn cấp chống sạt lở sông Trà Nóc

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Quyết định số 4964/QĐ-UBND, dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Trà Nóc được triển khai tại đoạn từ cầu Trà Nóc đến cầu Xẻo Mây, phía bờ trái, thuộc phường Thới An Đông. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ được giao làm chủ đầu tư.

Dự án thuộc nhóm B, là công trình nông nghiệp và môi trường, loại công trình thủy lợi - kè, cấp IV. Tuyến kè có điểm đầu tại cầu Trà Nóc, điểm cuối tại cầu Xẻo Mây, bám theo bờ trái sông Trà Nóc và kết nối với hai cầu ở đầu, cuối tuyến. Diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 3,70 ha.

Theo phương án được phê duyệt, tuyến kè có chiều dài 1.072 m, sử dụng kết cấu tường góc bê tông cốt thép, cao trình đỉnh kè +2,60 m, kết hợp gia cố mái phía sông bằng thảm đá và vải địa kỹ thuật. Mặt cắt ngang kè rộng 3,35 m, gồm tường kè, vỉa hè rộng 2 m, gờ bó vỉa và rãnh thu nước dọc kè.

Phần đỉnh kè được bố trí lan can, hệ thống điện chiếu sáng và vỉa hè lát gạch. Thân kè là tường góc bê tông cốt thép trên nền cọc bê tông cốt thép; phía dưới được gia cố tùy theo điều kiện địa chất từng khu vực. Khu vực chân kè được bảo vệ chống xói bằng thảm đá bọc PVC dày 0,3 m và vải địa kỹ thuật.

Ngoài kết cấu chính, dự án còn đầu tư hệ thống thoát nước dọc và ngang kè, đèn chiếu sáng, lan can và cầu thang phục vụ sinh hoạt của người dân trong khu vực. Công trình được thiết kế với thời gian sử dụng 20 năm.

Mục tiêu chính của dự án là chủ động phòng, chống và ngăn chặn tình trạng sạt lở tiếp tục mở rộng, lấn sâu vào khu dân cư. Theo quyết định, khu vực bờ sông Trà Nóc đoạn từ cầu Trà Nóc đến cầu Xẻo Mây có nguy cơ sạt lở nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe và nhà ở của nhiều người dân. Công trình cũng nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt là 1.325,96 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 708,7 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 431,35 tỷ đồng. Phần còn lại gồm chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, các chi phí khác và dự phòng.

Nguồn vốn thực hiện dự án là ngân sách Trung ương, thuộc vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030. UBND TP Cần Thơ yêu cầu việc bố trí vốn thực hiện theo tiến độ, ưu tiên bảo đảm kịp thời và đầy đủ nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu triển khai công trình khẩn cấp.

Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028. Do tính chất cấp bách, chủ đầu tư được yêu cầu tổ chức triển khai chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư; thường xuyên rà soát để chỉ triển khai những hạng mục thực sự cần thiết, tránh lãng phí, thất thoát ngân sách.

UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu chủ đầu tư rà soát đầy đủ điều kiện địa hình, địa chất, hiện trạng sạt lở và sự phù hợp của các giải pháp thiết kế trước khi triển khai. Trường hợp cần điều chỉnh quy mô, phạm vi đầu tư, giải pháp kỹ thuật hoặc các khoản chi phí cấu thành tổng mức đầu tư, việc rà soát, điều chỉnh phải được thực hiện theo quy định, bảo đảm an toàn công trình và hiệu quả sử dụng vốn.

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện theo pháp luật về đất đai, trên cơ sở phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc triển khai dự án; phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng trình tự, thủ tục.