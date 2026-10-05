Xã Bình Minh: Quyết xử lý các vi phạm đất đai

Tại xã Bình Minh, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, chính quyền địa phương đã tổ chức cưỡng chế, phá dỡ một số công trình vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp, qua đó từng bước đưa công tác quản lý đất đai đi vào nền nếp.

Kiên quyết xử lý vi phạm

Ngày 5-10, UBND xã Bình Minh tổ chức triển khai cưỡng chế, xử lý các công trình vi phạm tại khu vực Bích Hòa (cũ). Theo kế hoạch, việc xử lý được thực hiện trong 2 ngày. Sau khi quán triệt nhiệm vụ tại trụ sở UBND xã, các lực lượng được phân công trực tiếp ra hiện trường, tổ chức xử lý theo phương án đã được thống nhất.

Một công trình vi phạm đất đai tại xã Bình Minh được cưỡng chế xử lý theo quy định. Ảnh: T.Hương

Các trường hợp nằm trong kế hoạch xử lý lần này gồm công trình vi phạm của bà N.T.Q (thôn Thanh Kỳ) và các hộ ông N.V.H, N.V.H, N.V.T, bà N.T.H, bà N.T.H (cùng ở thôn Thạch Bích 2).

Để bảo đảm quá trình cưỡng chế được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, UBND xã Bình Minh huy động nhiều lực lượng tham gia, phối hợp, gồm Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Phòng Kinh tế, các phòng chuyên môn, Trạm Y tế, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; cùng cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tại địa bàn có công trình vi phạm.

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Đăng Việt cho biết, việc xử lý kiên quyết, dứt điểm các công trình vi phạm nhằm bảo đảm kỷ cương pháp luật, giữ sự công bằng trong quản lý và bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng. Ban Chỉ đạo xã yêu cầu các lực lượng thực hiện đúng quy trình, thận trọng, chặt chẽ; đồng thời kết hợp xử lý với tuyên truyền, vận động để người dân tự giác chấp hành.

Đáng chú ý, quan điểm của UBND xã Bình Minh đối với những công trình vi phạm đã đủ điều kiện pháp lý để xử lý thì phải tổ chức thực hiện dứt điểm, không để tồn tại kéo dài, phát sinh vi phạm mới.

Không để vi phạm kéo dài

Việc tổ chức xử lý các công trình vi phạm tại khu vực Bích Hòa (cũ) là một phần trong nỗ lực chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Bình Minh. Thực tế cho thấy, cùng với xử lý các trường hợp tồn tại, địa phương đang tăng cường kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện và ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

Cụ thể, trong 9 tháng năm 2026, xã Bình Minh phát hiện 125 vụ vi phạm đất đai, trật tự xây dựng với tổng diện tích 20.868,8m². Trong đó, có 22 vụ lấn, chiếm đất; 78 vụ sử dụng đất sai mục đích; 6 vụ hủy hoại đất hoặc cản trở việc sử dụng đất và 19 vụ vi phạm về xây dựng.

Đến nay, xã đã xử lý, khắc phục 31 trường hợp với tổng diện tích 5.192,2m². Các trường hợp còn lại đang được hoàn thiện hồ sơ, xác định hướng xử lý và tổ chức thực hiện theo quy định.

Lực lượng chức năng xử lý vi phạm đất đai. Ảnh: T.Hương

Quanh nội dung này, UBND xã Bình Minh thông tin, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban tăng cường kiểm tra địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm; tổ chức thực hiện các quyết định xử lý, khắc phục hậu quả và cưỡng chế theo quy định. Cùng với đó, địa phương tập trung hoàn thiện Quy hoạch chung xã Bình Minh và các quy hoạch chi tiết; tăng cường quản lý đất đai, đất công, đất công ích, trật tự xây dựng; đẩy nhanh giải quyết hồ sơ đất đai, chuẩn hóa và làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, rà soát, xử lý các tồn tại theo kết luận thanh tra.

Đặc biệt, xã tập trung bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; xử lý các trường hợp vi phạm đã đủ điều kiện pháp lý, không để vi phạm kéo dài, phát sinh điểm nóng.

Việc xử lý dứt điểm các công trình vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát ngay từ cơ sở cho thấy quyết tâm của xã Bình Minh trong việc lập lại kỷ cương quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Đây không chỉ là giải pháp khắc phục những tồn tại đã phát sinh mà còn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ngăn ngừa vi phạm mới, tạo nền tảng để công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn ngày càng đi vào nền nếp, minh bạch và hiệu quả.