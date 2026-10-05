Huế quy hoạch tổ hợp thương mại - nhà ở rộng 18,26 ha, dân số 8.350 người

Ảnh minh họa. (Ảnh: VGP)

UBND TP Huế vừa ban hành Quyết định số 3205/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở gồm các lô đất ký hiệu OTM4, OTM6, LK16, LK17, CC12, CX2 tại nút giao vòng xuyến Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu. Đồ án được lập trên cơ sở đề xuất của Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI - Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJI LAND và báo cáo thẩm định của Sở Xây dựng.

Khu vực lập quy hoạch gồm hai khu nằm ở phía Tây Nam và Đông Bắc nút giao. Cụ thể, khu phía Tây Nam có diện tích khoảng 5,81 ha, khu phía Đông Bắc khoảng 12,45 ha. Toàn khu có phía Đông và phía Tây tiếp giáp các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Tố Hữu cùng các khu đất quy hoạch, phía Đông Bắc giáp sông Như Ý.

Theo cơ cấu sử dụng đất, đất ở chiếm khoảng 9,56 ha, tương đương 52,35% diện tích quy hoạch. Trong đó, đất nhà ở thấp tầng khoảng 7,6 ha, gồm nhà ở thương mại liền kề, nhà ở liền kề và biệt thự; đất nhà ở xã hội khoảng 1,96 ha; đất hỗn hợp cao tầng kết hợp ở và thương mại dịch vụ khoảng 1,14 ha.

Quy hoạch dành khoảng 2,59 ha cho đất cây xanh, chiếm 14,17% diện tích, trong đó hơn 2,32 ha là cây xanh sử dụng công cộng. Đất giao thông và bãi đỗ xe khoảng 5,64 ha, chiếm 30,89%. Các chỉ tiêu này được bố trí nhằm hình thành không gian ở kết hợp thương mại, dịch vụ và các tiện ích đô thị trong cùng một khu vực.

Tại khu vực trung tâm quanh nút giao vòng xuyến, hai công trình hỗn hợp cao tầng HH-01 và HH-02 được xác định là điểm nhấn về không gian, kiến trúc. HH-01 có chiều cao tối đa 25 tầng, còn HH-02 tối đa 36 tầng; cả hai có mật độ xây dựng không quá 50%. Tỷ lệ diện tích sàn nhà ở tại hai công trình lần lượt không quá 63% và 67%, phần diện tích còn lại dành cho thương mại dịch vụ, giao thông, kỹ thuật và các chức năng công cộng.

Nhà ở xã hội được bố trí tại ba khu NOXH-01, NOXH-02 và NOXH-03, với tổng diện tích khoảng 1,96 ha, tương đương 20,36% tổng diện tích đất ở. Khu NOXH-01 có chiều cao tối đa 4 tầng, NOXH-02 tối đa 12 tầng và NOXH-03 tối đa 3 tầng. Nhà ở thấp tầng gồm các dãy nhà liền kề, nhà ở thương mại liền kề và biệt thự được bố trí dọc các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Tố Hữu và các tuyến đường nội khu.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch đồng bộ với giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc và xử lý chất thải. Đường Võ Nguyên Giáp có lộ giới 100 m, đường Tố Hữu lộ giới 60 m; các tuyến đường nội khu có lộ giới từ 13,5-19,5 m. Quy hoạch cũng bố trí các bãi đỗ xe ngoài trời kết hợp trạm sạc cho ô tô và xe máy điện, tổng diện tích khoảng 5.287 m².

Dự án có nhu cầu cấp nước khoảng 2.420 m³/ngày đêm, lượng nước thải khoảng 2.020 m³/ngày đêm. Hệ thống thoát nước mưa và nước thải được thiết kế riêng; nước thải từ các công trình được xử lý sơ bộ trước khi thu gom về hệ thống xử lý tập trung của khu vực. Tổng công suất điện dự kiến khoảng 16.348 kW, toàn bộ lưới điện trong phạm vi quy hoạch được thiết kế đi ngầm.

Các hạng mục ưu tiên đầu tư gồm toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh và các công trình nhà ở xã hội, nhà ở thấp tầng, công trình hỗn hợp cao tầng. UBND TP Huế giao Sở Xây dựng, UBND phường Vỹ Dạ, UBND phường An Cựu, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam sông Hương và các cơ quan liên quan thực hiện quản lý quy hoạch, xây dựng theo chức năng.

Liên danh DOJI - DOJI LAND có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ, phối hợp với UBND phường Vỹ Dạ và phường An Cựu công bố quy hoạch, đồng thời chuyển giao các bản vẽ được duyệt cho cơ quan quản lý. Việc triển khai xây dựng phải tuân thủ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và quy định quản lý xây dựng được ban hành kèm theo quyết định.