Hà Nội bãi bỏ quyết định cũ, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng

Việc bãi bỏ quyết định cũ không đồng nghĩa với việc Hà Nội dừng nghiên cứu, lập quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. UBND TP yêu cầu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này theo quy định mới, phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và các định hướng phát triển mới của thành phố.

Việc nghiên cứu, lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, sẽ được thực hiện theo Nghị quyết số 64 ngày 15/6 của HĐND TP Hà Nội về quy hoạch không gian ngầm, quy hoạch đô thị, nông thôn và kiến trúc trên địa bàn.

Trình tự, nội dung và thành phần hồ sơ lập quy hoạch được thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Xây dựng và quy định pháp luật hiện hành.

UBND TP Hà Nội giao Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Xây dựng, đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cùng các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Phối cảnh trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Quá trình này được thực hiện trên cơ sở kế thừa những nội dung đã triển khai trước đó theo Quyết định số 5554 ngày 11/11/2025. Thành phố yêu cầu các đơn vị bảo đảm tiến độ, thực hiện đúng quy định và không làm gián đoạn việc nghiên cứu lập quy hoạch.

Sở Xây dựng được giao kiểm tra, hướng dẫn Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trong quá trình tổ chức lập quy hoạch, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ do UBND TP giao.

Các sở, ngành thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội triển khai thực hiện các công việc theo quy định.

Đối với các hợp đồng, khối lượng công việc, hồ sơ và kinh phí đã thực hiện liên quan đến quá trình triển khai theo Quyết định số 5554, thành phố yêu cầu xử lý theo quy định pháp luật và đúng thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trước đó, vào đầu tháng 9, Hà Nội lấy ý kiến người dân, các cơ quan, tổ chức, chuyên gia về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

16 phường, xã trong ranh giới Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và 8 phường, xã thuộc vùng ảnh hưởng sẽ tổ chức lấy ý kiến người dân, các cơ quan, tổ chức, chuyên gia trong khu vực về điều chỉnh quy hoạch tổng thể.

16 xã, phường trong ranh giới quy hoạch gồm Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam; Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân và 8 phường, xã trong vùng ảnh hưởng gồm Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và xã Yên Lãng.