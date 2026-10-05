'Chốt hạn' hoàn thành GPMB bãi đỗ xe 4 mặt tiền giáp Vành đai 1

Chiều 5/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án: Đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; dự án bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ; đường Vành đai 2,5.

Theo báo cáo, Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã được UBND Thành phố thông xe kỹ thuật ngày 28/8/2026. Từ đó đến nay, đơn vị thi công tiếp tục triển khai các phần việc theo kế hoạch, đặc biệt là triển khai thi công phần đường bên phải, đoạn từ Láng Hạ đến đường Nguyễn Chí Thanh, đến nay đã cơ bản hoàn thành thảm mặt đường, đang tổ chức sơn kẻ đường và tổ chức giao thông, lắp biển báo để phục vụ thông toàn tuyến, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân. Cùng với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố (chủ đầu tư dự án) đang tập trung cao độ thi công 2 cầu vượt (tại Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh), phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Toàn cảnh cuộc họp

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị xác định cụ thể những hạng mục đã hoàn thành, những nội dung phải bổ sung; đồng thời rà soát toàn tuyến, bảo đảm người dân lưu thông an toàn.

Liên quan dự án bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu phường Ô Chợ Dừa tập trung hoàn thành công tác GPMB trước ngày 10/10. Đồng thời, khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan hoàn thành việc phê duyệt dự án, báo cáo UBND Thành phố, đảm bảo khi có mặt bằng là triển khai dự án ngay, không để chậm trễ.

Công tác GPMB dự án bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa tại dải đất giữa đường Vành đai 1 gần hoàn tất

Ông Đỗ Anh Tuấn đặc biệt lưu ý việc bố trí tái định cư phải được thực hiện công khai, rõ ràng về nguyên tắc, diện tích và phương án bố trí cho người dân. Các cơ quan chức năng phải phối hợp hướng dẫn để phường có căn cứ thực hiện.

Đối với khu tái định cư phục vụ các hộ dân liên quan, lãnh đạo thành phố yêu cầu phường Thượng Cát báo cáo cụ thể kế hoạch, tiến độ tổ chức thi công từng hạng mục từ nay đến ngày 31/12. Đồng thời, phường phải có kế hoạch cụ thể để giám sát và thực hiện đúng cam kết với Thành phố.

Đối với dự án đường Vành đai 2,5, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị tập trung làm rõ tiến độ dự án, nhất là những đoạn chưa thể hoàn thành theo yêu cầu. Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung cao độ từ nay đến ngày 10/10, trong đó xác định rõ đoạn nào có thể thảm thô, đoạn nào có thể thông tuyến và phương án tổ chức giao thông tương ứng.

Dự án xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa và khớp nối hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan trên phần đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ (Hà Nội) có tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên khu đất khoảng 6.803 m². Các hạng mục chính gồm bãi đỗ xe, nhà để xe, trạm sạc, bể nước ngầm phục vụ phòng cháy, chữa cháy, mái thu năng lượng, cây xanh, vườn hoa và đường giao thông nội bộ.