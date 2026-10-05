[Video] Quyết liệt xử lý các vi phạm nuôi trồng thủy sản trên biển
Phường Móng Cái 3, thành phố Quảng Ninh đang đồng loạt ra quân tháo dỡ, xử lý dứt điểm các công trình nuôi trồng thủy sản trái phép. Đợt cao điểm được thực hiện liên tục cho đến khi giải tỏa hoàn toàn vi phạm, kiên quyết không để tái diễn.
Theo ghi nhận, không kể ngày, đêm, các lực lượng chức năng liên ngành gồm công an, biên phòng, hạ tầng đô thị và chính quyền cơ sở tại phường Móng Cái 3, thành phố Quảng Ninh trực tiếp kiểm tra thực địa, tiến hành giải tỏa, thu gom triệt để lồng bè, mảng, dây phao, cọc lưới tự phát nằm ngoài quy hoạch. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của chính quyền địa phương là xử lý kiên quyết, công tâm, đúng quy định pháp luật và không có vùng cấm.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-quyet-liet-xu-ly-cac-vi-pham-nuoi-trong-thuy-san-tren-bien-post993142.html