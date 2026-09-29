Warner Bros. hoãn chiếu Gremlins 3 đến năm 2028

Gremlins 3 vừa được Warner Bros. điều chỉnh lịch phát hành, từ ngày 19/11/2027 sang 6/10/2028. Như vậy, khán giả sẽ phải chờ thêm gần một năm để chứng kiến màn trở lại của thương hiệu phim kinh dị hài nổi tiếng sau hơn ba thập kỷ kể từ phần phim thứ hai.

Thông tin mới được Warner Bros. công bố trong tháng 9/2026, đồng thời hãng cũng giới thiệu những hình ảnh đầu tiên liên quan đến dự án. Việc thay đổi lịch khiến Gremlins 3 không còn ra mắt vào mùa cuối năm 2027 như kế hoạch trước đó mà chuyển sang mùa thu năm 2028.

Chris Columbus trở lại với vai trò đạo diễn và nhà sản xuất của Gremlins 3. Ảnh: NSX

Gremlins 3 được công bố lần đầu vào năm 2025 trong một cuộc họp với các nhà đầu tư của Warner Bros. Discovery. Dự án đánh dấu sự trở lại của nhiều tên tuổi gắn với thương hiệu.

Steven Spielberg tiếp tục tham gia với vai trò nhà sản xuất điều hành. Chris Columbus, người từng viết kịch bản phần phim Gremlins đầu tiên, đảm nhận vai trò đạo diễn và nhà sản xuất cho phần mới. Kristie Macosko Krieger và Holly Bario cũng tham gia sản xuất dưới thương hiệu Amblin Entertainment, cùng Michael Barnathan và Mark Radcliffe của 26th Street Pictures.

Phần kịch bản được phát triển từ bản thảo của Chris Columbus, Zach Lipovsky và Adam Stein. Tuy nhiên, Warner Bros. hiện chưa công bố đầy đủ nội dung câu chuyện cũng như danh sách diễn viên của bộ phim.

Việc giữ lại những gương mặt từng gắn bó với thương hiệu cho thấy Gremlins 3 vẫn muốn duy trì mối liên hệ với hai phần phim trước, thay vì xây dựng một dự án hoàn toàn tách biệt.

Phần phim đầu tiên Gremlins ra mắt năm 1984, do Joe Dante đạo diễn, xoay quanh Billy, một chàng trai được tặng một sinh vật Mogwai đáng yêu tên Gizmo. Tuy nhiên, Gizmo đi kèm những quy tắc nghiêm ngặt: không được để nó tiếp xúc với nước và tuyệt đối không cho ăn sau nửa đêm. Những quy tắc này cuối cùng bị phá vỡ, khiến Mogwai sinh sôi và biến thành những sinh vật Gremlin tinh quái, kéo theo hàng loạt hỗn loạn tại một thị trấn nhỏ trong mùa lễ hội.

Sự kết hợp giữa kinh dị, hài hước và yếu tố kỳ ảo giúp Gremlins trở thành một trong những bộ phim đáng chú ý của thập niên 1980. Tác phẩm thu khoảng 212 triệu USD trên toàn cầu với kinh phí khoảng 11 triệu USD. Bộ phim cũng góp phần vào quá trình hình thành hệ thống phân loại PG-13 tại Mỹ.

Năm 1990, Gremlins 2: The New Batch tiếp tục câu chuyện nhưng chuyển mạnh hơn sang màu sắc hài hước và châm biếm. Phim chỉ thu khoảng 41 triệu USD trong thời gian công chiếu, song dần trở thành một tác phẩm được yêu thích trong cộng đồng người hâm mộ.

Sau hơn ba thập kỷ, Gremlins 3 được kỳ vọng tiếp tục đưa thế giới Mogwai trở lại màn ảnh rộng. Dù Warner Bros. đã công bố lịch phát hành mới, nhiều thông tin quan trọng của Gremlins 3 vẫn được giữ kín. Hãng chưa tiết lộ nội dung chính thức, danh sách diễn viên hay những nhân vật sẽ xuất hiện trong phần phim mới.

Gizmo được hé lộ trong đoạn teaser đầu tiên của dự án, qua đó cho thấy nhân vật quen thuộc này tiếp tục có mặt trong câu chuyện. Warner Bros. cũng nhấn mạnh mong muốn đưa thương hiệu trở lại với cả những khán giả đã gắn bó với loạt phim từ những năm 1980 lẫn thế hệ người xem mới.

Việc Gremlins 3 lùi lịch phát hành gần một năm khiến thời điểm trở lại của thương hiệu tiếp tục kéo dài. Tuy nhiên, với sự tham gia của Chris Columbus và Steven Spielberg cùng sự xuất hiện trở lại của Gizmo, dự án vẫn là một trong những tác phẩm được chú ý trong kế hoạch phát hành của Warner Bros. những năm tới. Gremlins 3 hiện dự kiến khởi chiếu tại rạp vào ngày 6/10/2028.