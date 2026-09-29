Đại diện Việt Nam thi áo tắm '10 điểm' ở Miss Grand International

Miss Grand International 2026 đang diễn ra tại Thái Lan, quy tụ hơn 70 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sáng nay (29/9), các người đẹp chính thức bước vào phần thi Best In Swimsuit, mang đến màn trình diễn khoe hình thể và kỹ năng catwalk.

Giữa dàn thí sinh nổi bật với vóc dáng thon gọn, săn chắc, Emoura Phạm đến từ Việt Nam tiếp tục giữ phong độ với phần thi áo tắm thu hút sự chú ý. Người đẹp lựa chọn thiết kế bikini hai mảnh màu hồng, kết hợp kiểu tóc đuôi ngựa tạo cảm giác khỏe khoắn, năng động.

Emoura Phạm trong phần thi áo tắm tại Miss Grand International 2026.

Trên sân khấu, Emoura Phạm tự tin sải bước và thể hiện thần thái trước ống kính. Đáng chú ý, khu vực trình diễn có nhiều bậc thang, tạo thêm thử thách cho các thí sinh khi phải vừa giữ thăng bằng vừa duy trì phong thái trình diễn. Đại diện Việt Nam được nhiều khán giả nhận xét có phần thể hiện ổn định, hoàn thành màn catwalk mà không gặp sự cố đáng chú ý.

Sau khi Emoura Phạm kết thúc phần thi, màn trình diễn của cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả Việt Nam. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ dành lời khen cho vóc dáng, thần thái và cách xử lý sân khấu của người đẹp. Một số khán giả thậm chí chấm phần thi của đại diện Việt Nam "10 điểm", cho rằng cô đã có màn xuất hiện nổi bật tại Best In Swimsuit.

Những bình luận như: "10 điểm không có nhưng", "Đại diện Việt Nam hôm nay đẹp quá", "Thần thái ổn định", "Màn trình diễn rất cuốn hút"... xuất hiện dưới các đoạn video ghi lại phần thi của Emoura Phạm. Bên cạnh lời khen, người hâm mộ cũng kỳ vọng cô tiếp tục duy trì phong độ ở những hoạt động tiếp theo.

Nhiều khán giả nhận xét tích cực sau phần thi áo tắm của Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026.

Cuộc thi vẫn còn nhiều hoạt động trước khi bước vào đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 10/10. Trong những ngày tới, Emoura Phạm sẽ tiếp tục tham gia các phần thi, hoạt động giao lưu và chương trình đồng hành cùng cuộc thi.

Đây được xem là khoảng thời gian để đại diện Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hình ảnh trước khán giả quốc tế. Bên cạnh yếu tố hình thể, các hoạt động phía trước cũng tạo điều kiện để cô thể hiện kỹ năng sân khấu, khả năng giao tiếp và phong thái trước công chúng.

Với lịch trình còn lại, mỗi lần xuất hiện đều là cơ hội để Emoura Phạm tạo thêm dấu ấn tại Miss Grand International 2026. Người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi những màn thể hiện tiếp theo của người đẹp, đặc biệt ở các phần thi có tính cạnh tranh cao trước thềm chung kết.

Emoura Phạm được kỳ vọng đoạt thành tích cao tại Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm sinh năm 2000 tại TP.HCM, tên thật là Turner Katherine Margaret và tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Người đẹp từng sinh sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ học phổ thông từ năm 15 tuổi.

Thời gian học tập và sinh sống trong môi trường quốc tế giúp Emoura Phạm có thêm trải nghiệm về ngoại ngữ, giao tiếp và thích nghi với nhiều môi trường khác nhau. Những lợi thế này được cô thể hiện trong quá trình tham gia Miss Grand International 2026.

Trước đó, đại diện Việt Nam cũng nhận được sự chú ý trong nhiều hoạt động của cuộc thi. Với hành trình vẫn còn phía trước, Emoura Phạm được kỳ vọng tiếp tục duy trì hình ảnh chỉn chu, tự tin và có thêm những màn trình diễn đáng nhớ tại sân chơi sắc đẹp quốc tế.

Người đẹp Việt Nam được đánh giá cao về kỹ năng ngoại ngữ, tư duy khi thi Miss Grand International 2026.