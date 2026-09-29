Theo Variety, Spider-Man: Brand New Day đang được lên kế hoạch tái phát hành với một số cảnh quay mới. Thông tin này đã được xác nhận, song nội dung cụ thể của những phân đoạn được bổ sung vẫn chưa được tiết lộ. Thời điểm bộ phim trở lại rạp cũng chưa được công bố.

Ra mắt từ ngày 31/7, Spider-Man: Brand New Day nhanh chóng ghi dấu tại phòng vé toàn cầu. Bộ phim hiện thu khoảng 950,6 triệu USD tại Bắc Mỹ và nâng tổng doanh thu toàn cầu lên khoảng 2,4 tỷ USD, qua đó tiếp tục củng cố vị thế của bom tấn trong mùa phim năm nay.

Spider-Man: Brand New Day chuẩn bị tái phát hành với cảnh quay mới. Ảnh: NSX

Ngày 16/9, Spider-Man: Brand New Day chính thức vượt qua Star Wars: The Force Awakens để trở thành bộ phim có doanh thu nội địa cao nhất lịch sử. Trước đó, The Force Awakens từng giữ kỷ lục với 936 triệu USD và duy trì vị trí này trong hơn một thập kỷ.

Trong khi đó, Spider-Man: Brand New Day đạt 936,773 triệu USD chỉ sau 47 ngày công chiếu tại các rạp Bắc Mỹ, qua đó thiết lập cột mốc mới. Thành tích này giúp bộ phim tiếp tục tiến gần kỷ lục doanh thu 1 tỷ USD tại riêng thị trường nội địa.

Cột mốc 1 tỷ USD hiện là thành tích lớn còn thiếu trong hành trình phòng vé của bom tấn Marvel - Sony. Với doanh thu hiện tại khoảng 950,6 triệu USD tại Bắc Mỹ, Spider-Man: Brand New Day còn cách kỷ lục khoảng 49,4 triệu USD. Việc tái phát hành cùng những cảnh quay mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để bộ phim tiếp tục gia tăng doanh thu.

Nội dung phim xoay quanh Peter Parker do Tom Holland thủ vai, sau khi một câu thần chú khiến những người thân thiết với anh không còn nhớ Peter là ai. Nhân vật phải tìm cách xây dựng lại cuộc sống trong khi đối diện với những biến cố mới.

Bên cạnh Tom Holland, Spider-Man: Brand New Day còn có sự tham gia của Zendaya, Sadie Sink, Jon Bernthal, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Tramell Tillman và Florence Pugh. Phim do Destin Daniel Cretton đạo diễn, với phần kịch bản được chấp bút bởi Chris McKenna và Erik Sommers.

Việc Spider-Man: Brand New Day chuẩn bị trở lại rạp với nội dung mới diễn ra trong bối cảnh bộ phim đang đứng trước một cột mốc quan trọng về doanh thu. Dù chưa có thông tin về những cảnh quay được bổ sung cũng như ngày tái phát hành, động thái này cho thấy hành trình phòng vé của bom tấn vẫn chưa kết thúc.