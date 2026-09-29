Avengers: Endgame kéo khán giả trở lại rạp với 4 phân cảnh mới

Sự trở lại của Avengers: Endgame không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức lại bom tấn Marvel trên màn ảnh rộng. Phiên bản Encore còn gây chú ý khi bổ sung 4 phân cảnh mở rộng, trong đó có nhiều chi tiết liên quan trực tiếp đến Loki, Hulk, Doctor Doom và sự sụp đổ của các vũ trụ. Những nội dung mới này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của người hâm mộ khi mở ra thêm nhiều câu hỏi trước thềm Avengers: Doomsday.

Loki tìm đến Steve Rogers

Loki xuất hiện để cảnh báo Steve về một mối nguy hiểm đang đến.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phần kết câu chuyện của Steve Rogers. Nếu bản Endgame trước đây khép lại với khoảnh khắc Steve trở về bên Peggy, phiên bản Encore mở rộng thêm cảnh anh bất ngờ gặp Loki sau tiếng gõ cửa.

Loki xuất hiện để cảnh báo Steve về một mối nguy hiểm đang đến. Chi tiết này lập tức đặt ra nhiều khả năng liên quan đến dòng thời gian mà Steve đã tạo ra khi lựa chọn sống cùng Peggy. Một giả thuyết cho rằng sự thay đổi này có thể dẫn đến những Incursion đe dọa vũ trụ của anh.

Bên cạnh đó, Loki cũng có thể đang tìm kiếm Steve cho một nhiệm vụ đặc biệt, qua đó mở đường cho những sự kiện liên quan đến Doctor Doom. Việc Loki rời khỏi TVA cũng trở thành câu hỏi được đặt ra, bởi chưa rõ anh thực hiện nhiệm vụ này bằng cách nào và liệu TVA có đang đối mặt với một mối đe dọa lớn hơn.

Doctor Doom xuất hiện cùng Hulk

Bruce tìm đến một cơ sở giam giữ dành riêng cho Hulk và thử nghiệm cơ chế.

Bruce Banner cũng có thêm một phân cảnh đáng chú ý. Sau thời kỳ Hulk mất kiểm soát, Bruce tìm đến một cơ sở giam giữ dành riêng cho Hulk và thử nghiệm cơ chế cho phép một trong hai nhân cách hoàn toàn nắm quyền kiểm soát.

Tuy nhiên, khi dự án được giới thiệu, Doctor Doom xuất hiện và tấn công Bruce, khiến anh một lần nữa hóa Hulk. Việc Hulk và Doom cùng xuất hiện trong một phân cảnh được xem là một trong những manh mối quan trọng của phiên bản Encore.

Đáng chú ý, cách Doom tiếp cận những cá thể có sức mạnh đặc biệt khiến câu chuyện mở ra khả năng hắn đang thu thập những nhân vật mạnh cho một mục đích lớn hơn. Đây cũng là cơ sở để người hâm mộ đặt câu hỏi về vai trò của Hulk trong kế hoạch của Doom và những gì có thể xảy ra trong Doomsday.

Hàng loạt vũ trụ sụp đổ tại TVA

Tại TVA, các vũ trụ dần nhận ra rằng để bảo vệ sự tồn tại của mình, họ có thể phải tiêu diệt những vũ trụ đang va chạm với họ.

Một phân cảnh khác mở rộng quy mô của thảm họa đa vũ trụ. Tại TVA, các vũ trụ dần nhận ra rằng để bảo vệ sự tồn tại của mình, họ có thể phải tiêu diệt những vũ trụ đang va chạm với họ.

Sự việc không chỉ xảy ra ở một nơi mà lan rộng trên nhiều thực tại. Khi số lượng vũ trụ bị cuốn vào thảm họa lên đến hàng nghìn, quy mô của cuộc khủng hoảng đa vũ trụ trở nên rõ ràng hơn. Đây cũng là phần mở rộng trực tiếp tạo thêm bối cảnh cho những biến cố được chờ đợi trong Avengers: Doomsday.

Tiếng búa hé lộ Doctor Doom

Victor Von Doom rèn chiếc mặt nạ của mình.

Phân cảnh cuối chỉ kéo dài vài giây nhưng lại bổ sung một chi tiết đáng chú ý. Tiếng búa từng xuất hiện trong Avengers: Endgame nay được đặt vào một bối cảnh khác: đó là âm thanh Victor Von Doom rèn chiếc mặt nạ của mình.

Sau nhiều năm, hình ảnh Doctor Doom cũng lần đầu được hé lộ cận cảnh trong MCU. Từ một âm thanh từng được khán giả gắn với hồi kết của Endgame, chi tiết này được mở rộng thành một mắt xích mới hướng tới nhân vật phản diện trung tâm của Doomsday.

Bốn phân cảnh mới không chỉ kéo dài thêm thời lượng của Avengers: Endgame Encore mà còn bổ sung nhiều câu hỏi về Loki, Hulk, Doctor Doom và cuộc khủng hoảng đa vũ trụ. Khi Avengers: Doomsday đang đến gần, những chi tiết này tiếp tục khiến hành trình của MCU bước sang một giai đoạn được mở rộng với quy mô lớn hơn.