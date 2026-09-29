BIGBANG 'tăng độ nhiệt lên đỉnh điểm' khi mở rộng quy mô buổi diễn concert

BIGBANG đã bán hết vé cho cả ba buổi hòa nhạc tại Taipei Dome (Đài Bắc), bao gồm cả số lượng vé bổ sung được mở bán thêm trong bối cảnh chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm hoạt động của nhóm chuẩn bị đến với khu vực châu Á.

Vào ngày 29/9, YG Entertainment thông báo rằng toàn bộ vé cho các đêm diễn của nhóm tại Taipei Dome vào ngày 9, 10 và 11/10 đã được bán hết. Công ty quản lý cũng xác nhận việc bổ sung các buổi diễn tại Hồng Kông (Trung Quốc), Kuala Lumpur và Jakarta, nâng tổng số buổi diễn của BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS lên con số 39 tại 19 thành phố.

Chuyến lưu diễn này được công bố lần đầu vào tháng Sáu với kế hoạch đi qua 18 thành phố. Tour diễn đã khởi động tại Goyang vào tháng 8/2026 và sau đó đi qua Bắc Mỹ cũng như châu Âu, bao gồm cả lần đầu tiên nhóm biểu diễn tại Pháp (sân vận động Stade de France) vào ngày 19/9.

Gần đây nhất, G-Dragon, Taeyang và Daesung đã biểu diễn tại Sân vận động Tottenham Hotspur ở London vào ngày 26/9 (giờ địa phương). Theo YG Entertainment, đây là lần đầu tiên sau 13 năm 9 tháng (kể từ năm 2012), BIGBANG tổ chức một buổi hòa nhạc riêng tại Vương quốc Anh: "Thật như một phép màu khi BIGBANG chạm mốc kỷ niệm 20 năm hoạt động. Điều này sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu đi tình yêu và sự ủng hộ của các bạn. Nhờ có V.I.P, chúng tôi mới có thể đứng đây và trở thành những con người mà mình từng mơ ước. Chúng tôi chân thành cảm ơn và yêu mến các bạn".

Sau Đài Bắc, BIGBANG sẽ tiếp tục chặng châu Á của chuyến lưu diễn, bao gồm các điểm dừng chân mới được bổ sung tại Hồng Kông (Trung Quốc), Kuala Lumpur và Jakarta.