'Nữ thần bắn cung' thế hệ mới: Xinh không kém Tzuyu TWICE lại còn hài hước

Tóm tắt chung: Khoảnh khắc gây sốt: Nữ ca sĩ - diễn viên Thái Lan Aheye (thành viên nhóm 4EVE) trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau phản ứng xúc động, vừa cười vừa lấy tay che mặt khi bất ngờ giành Huy chương Vàng môn bắn cung tại Olympop 2026.

Gợi nhớ biểu tượng: Màn trình diễn ấn tượng cùng nhan sắc cuốn hút khi bắn cung của Aheye khiến đông đảo khán giả liên tưởng đến những khoảnh khắc bắn cung thần thánh từng "gây bão" của Tzuyu (TWICE) tại ISAC 2016.

Thành tích & Profile ấn tượng: Sinh năm 2005, Aheye là em út của nhóm nhạc nữ 4EVE. Cô từng là sao nhí nổi tiếng qua The Voice Kids Thailand, sở hữu sự nghiệp diễn xuất gặt hái giải thưởng uy tín và hiện là một trong những gương mặt giải trí đa năng nổi bật của T-Pop.

Đại hội thể thao T-Pop (Olympop 2026) đang được người hâm mộ vô cùng chú ý, đặc biệt ở những khoảnh khắc tỏa sáng của dàn sao trẻ. Sự kiện quy tụ hơn 180 nghệ sĩ đến từ hơn 20 công ty giải trí đang được bàn tán rầm rộ sau khi nữ ca sĩ - diễn viên Aheye có màn bắn cung gây sốt, thậm chí còn gây cười vì hài hước.

Khoảnh khắc bắn cung của Aheye tại Olympop 2026 đạt hơn 8 triệu lượt xem trên nền tảng X. Nguồn: @TheFigen_

Cụ thể, Aheye thi đấu ở bộ môn bắn cung và có màn thể hiện phong độ thi đấu ấn tượng. Nữ thần tượng liên tục thực hiện những cú bắn có độ chính xác cao, trong đó có chuỗi điểm 10 tuyệt đối để nhận tấm Huy chương Vàng danh giá. Tuy nhiên, điều thực sự biến khoảnh khắc này thành xu hướng lại là biểu cảm của cô ngay sau khi kết quả được xác nhận.

Trái ngược với sự tập trung cao lúc thi đấu, Aheye lập tức ngỡ ngàng, lấy tay che mặt và bật cười hài hước. Đoạn video ghi lại phản ứng tự nhiên và đáng yêu này lập tức được chia sẻ rộng rãi, thu hút hơn 8 triệu lượt xem trên X/Twitter và được cắt ảnh, đăng tải khắp mạng xã hội.

Phản ứng hài hước của Aheye được chia sẻ rầm rộ.

Thậm chí, hình ảnh Aheye đứng ở vị trí bắn cung với thần thái tập trung cao độ còn khiến người hâm mộ liên tưởng đến Tzuyu (TWICE). Năm xưa, Tzuyu từng tạo nên "cơn sốt" toàn cầu khi tham gia nội dung bắn cung tại Đại hội Thể thao Thần tượng (ISAC 2016). Khoảnh khắc mái tóc bay trong gió khi bắn tên của Tzuyu đã trở thành biểu tượng kinh điển mỗi khi nhắc đến các nữ thần tượng thi đấu thể thao.

Khoảnh khắc "nữ thần bắn cung" của Tzuyu được nhắc lại.

Aheye (tên thật là Korranid Laosubinprasoet) là thành viên nhỏ tuổi nhất của 4EVE - nhóm nhạc nữ gồm 7 thành viên trực thuộc quản lý của công ty XOXO Entertainment. Sự nghiệp nghệ thuật của sao nữ sinh năm 2005 bắt đầu từ rất sớm, từ khi cô bước chân vào ngành giải trí với vai trò diễn viên nhí từ năm 7 tuổi. Tên tuổi của Aheye bắt đầu thu hút sự chú ý khi cô tham gia các cuộc thi âm nhạc, đặc biệt là màn bứt phá lọt vào đêm Chung kết cuộc thi The Voice Kids Thái Lan Mùa 2.

Không chỉ nổi bật ở mảng âm nhạc và diễn xuất, năm 2018, Aheye từng gây chú ý khi trở thành diễn giả tại diễn đàn TEDx Bangkok, chia sẻ góc nhìn về khát vọng của thế hệ trẻ. Đến năm 2020, cô tham gia chương trình thực tế Girl Group Stars của Workpoint TV. Với màn thể hiện xuất sắc, Aheye chính thức trở thành một mảnh ghép của 4EVE.

Bên cạnh hoạt động nhóm, Aheye còn sở hữu gia tài phim ảnh ấn tượng. Cô góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình "đài 3" như Thang Phan Kam Thep, Pikaew Nang Hong, Sorn Ngao Rak, Wasana Rak... Đặc biệt, Wasana Rak từng mang về cho cô giải thưởng "Nữ diễn viên triển vọng xuất sắc nhất" do Hội Nhà báo Tin tức Truyền hình và Truyền thanh Thái Lan trao tặng.

Về học vấn, sau khi hoàn thành chương trình trung học chuyên ngành Âm nhạc tại Trường Thực hành Đại học Srinakharinwirot Prasanmit, cô theo học ngành Diễn xuất và Đạo diễn Điện ảnh trước khi chuyển tiếp sang Đại học Bangkok vào năm 2024.