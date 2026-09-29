Trấn Thành và Hari Won sau 7 năm

Trấn Thành là MC, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất nổi bật của showbiz Việt, trong khi Hari Won hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên và MC. Cả hai kết hôn năm 2016 và là một trong những cặp đôi được chú ý của làng giải trí Việt. Trước khi trở thành vợ chồng, họ từng có thời gian hợp tác trên màn ảnh, tạo nên một mối duyên đặc biệt giữa công việc và cuộc sống.

Trấn Thành và Hari Won chỉ có 3 lần cùng xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh gồm Trùm Cỏ (2015), Bệnh Viện Ma (2016) và Cua Lại Vợ Bầu (2019). Nếu lần đầu chỉ là màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ trẻ, Bệnh Viện Ma lại trở thành dấu mốc đặc biệt khi Trấn Thành và Hari Won lần đầu đóng cặp trên màn ảnh. Bộ phim cũng gắn với giai đoạn cả hai phát triển tình cảm ngoài đời và sau đó kết hôn vào cuối năm 2016.

Trấn Thành và Hari Won đã 7 năm chưa tái hợp trên màn ảnh rộng. Ảnh: FBNV

Đến Cua Lại Vợ Bầu, sự kết hợp giữa hai người đã có sự thay đổi. Trấn Thành đảm nhận vai chính Trọng Thoại, trong khi Hari Won chỉ xuất hiện với vai khách mời. Đây cũng là lần cuối cùng khán giả nhìn thấy cả hai cùng góp mặt trong một dự án điện ảnh tính đến nay. Từ sau bộ phim, họ gần như không còn tạo thành một cặp đôi nghệ sĩ trên màn ảnh rộng.

7 năm kể từ lần hợp tác gần nhất, điều đáng chú ý không nằm ở việc Trấn Thành và Hari Won không còn đóng phim chung mà ở cách sự nghiệp của cả hai rẽ theo những hướng khác nhau. Trấn Thành ngày càng dành nhiều thời gian cho điện ảnh. Từ một diễn viên, MC quen thuộc, anh chuyển sang đạo diễn và sản xuất với loạt phim như Bố Già, Nhà Bà Nữ và Mai. Điện ảnh dần trở thành lĩnh vực quan trọng trong hành trình nghề nghiệp của nam nghệ sĩ, đồng thời giúp anh xây dựng vị trí riêng phía sau máy quay.

Nếu tiếp tục đóng phim cùng nhau thường xuyên, Trấn Thành và Hari Won có thể tạo thêm những màn kết hợp được khán giả chú ý. Tuy nhiên, việc không xuất hiện chung trên màn ảnh cũng giúp mỗi người có thêm không gian xây dựng dấu ấn riêng. Trấn Thành tập trung phát triển phía sau máy quay lẫn những vai diễn có màu sắc khác nhau, trong khi Hari Won duy trì hoạt động ở âm nhạc, truyền hình và các chương trình giải trí. Sự độc lập trong công việc giúp hình ảnh của cả hai không hoàn toàn phụ thuộc vào danh xưng một cặp đôi.

Bệnh Viện Ma là bộ phim đánh dấu lần hiếm hoi Trấn Thành và Hari Won đóng cặp.

Điểm đáng nói là việc không đóng phim chung không đồng nghĩa cả hai tách khỏi nhau trong cuộc sống. Trấn Thành và Hari Won vẫn là vợ chồng và cùng hoạt động trong ngành giải trí. Chỉ có điều, sau giai đoạn từng gắn liền với nhau trên màn ảnh, mỗi người đang có một hành trình nghệ thuật riêng. Khoảng cách trong công việc vì thế có thể được nhìn như một cách để cả hai duy trì bản sắc cá nhân.

Nhìn lại 3 bộ phim từng hợp tác, Bệnh Viện Ma có lẽ là dấu mốc đặc biệt nhất bởi tác phẩm vừa ghi nhận lần đầu Trấn Thành và Hari Won đóng cặp, vừa gắn với bước ngoặt trong chuyện tình cảm của họ. Sau đó, sự nghiệp của cả hai dần mở rộng theo những hướng khác biệt. Trấn Thành bước sâu hơn vào điện ảnh, còn Hari Won tiếp tục duy trì hoạt động ở nhiều lĩnh vực giải trí khác.

Vì thế, khoảng cách 7 năm trên màn ảnh không nhất thiết là một sự dang dở. Với Trấn Thành, đây là quãng thời gian anh xây dựng vị trí ngày càng rõ nét trong điện ảnh. Với Hari Won, đó là hành trình duy trì màu sắc riêng ở nhiều lĩnh vực. Nếu một ngày cả hai tái hợp, sự chờ đợi của khán giả có thể đến từ chính việc họ đã có những hành trình riêng đủ dài trước khi trở lại cùng một khung hình. Khi đó, màn tái hợp sẽ mang ý nghĩa khác so với những lần họ từng đóng phim cùng nhau trước đây.