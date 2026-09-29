Tình hình nghệ sĩ Quang Minh ở Mỹ

Mới đây, nghệ sĩ Quang Minh đăng tải hình ảnh hội ngộ cùng bạn bè, đồng nghiệp tại Mỹ nhân dịp Giỗ Tổ Nghệ thuật Sân khấu. Nam nghệ sĩ viết: “Ngày giỗ tổ! Lâu ngày anh em gặp lại tay bắt mặt mừng ai ai cũng tươi vui khỏe mạnh vậy là vui rồi!”.

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, Quang Minh vẫn giữ mối quan hệ với đông đảo nghệ sĩ và đồng nghiệp trong cộng đồng sân khấu hải ngoại. Trước đó, nam nghệ sĩ cũng thông báo tham dự Đại lễ Giỗ Tổ Nghệ thuật Sân khấu tại Hoa Kỳ vào ngày 18/9/2026.

Nghệ sĩ Quang Minh đăng hình ảnh hội ngộ cùng bạn bè, đồng nghiệp tại Mỹ.

Chuyến trở lại Mỹ lần này của diễn viên Quang Minh vì thế mang nhiều ý nghĩa. Đây không chỉ là dịp nam nghệ sĩ gặp lại những người từng đồng hành trên hành trình nghệ thuật, mà còn cho thấy mối liên kết của ông với sân khấu hải ngoại vẫn được duy trì sau nhiều năm dành phần lớn thời gian cho công việc tại Việt Nam.

Ở tuổi 67, cuộc sống hiện tại của Quang Minh có nhiều thay đổi so với giai đoạn trước. Nam nghệ sĩ hiện dành thời gian cho gia đình, đồng thời vẫn nhận lời tham gia những dự án phù hợp. Anh từng chia sẻ bản thân không muốn chạy theo số lượng phim mà chú trọng hơn đến kịch bản và những nhân vật có chiều sâu. Bên cạnh công việc, diễn viên Quang Minh cũng duy trì việc tập luyện để giữ ngoại hình và sức khỏe. Nam nghệ sĩ từng cho biết mình bơi thường xuyên, kết hợp nhiều hình thức vận động khác nhau.

Chuyện làm nghề của Quang Minh cũng bước sang một chặng mới khi anh ngày càng xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh rộng. Ít ai biết rằng nam nghệ sĩ đã có hơn hai thập niên gắn bó với điện ảnh. Tác phẩm được ghi nhận là dấu mốc đầu tiên của anh là Vật Đổi Sao Dời năm 2001. Sau một thời gian dài hoạt động chủ yếu ở sân khấu và hài kịch hải ngoại, diễn viên Quang Minh trở lại màn ảnh Việt từ năm 2016.

Quang Minh từng tham gia có Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, Ba Vợ Cưới Vợ Ba, Em Chưa 18, Tìm Chồng Cho Mẹ, Ngôi Nhà Bươm Bướm, Qua Bển Làm Chi, Cái Giá Của Hạnh Phúc và Làm Giàu Với Ma. Những tác phẩm này giúp nam nghệ sĩ lần lượt thử sức với nhiều dạng nhân vật, từ hình ảnh người cha, người đàn ông trung niên đến những vai có màu sắc gai góc hơn.

Một trong những cột mốc đáng chú ý nhất của diễn viên Quang Minh là Em Chưa 18. Bộ phim ra mắt năm 2017, đạt khoảng 169 tỷ đồng doanh thu phòng vé và từng lập kỷ lục phim Việt tại thời điểm phát hành. Trong tác phẩm, Quang Minh đảm nhận vai bố của Linh Đan, nhân vật do Kaity Nguyễn thủ vai. Dù không phải tuyến chính, hình ảnh người cha gần gũi, hài hước của ông vẫn tạo được dấu ấn với khán giả.

Diễn viên Quang Minh.

Năm 2024 đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý khi diễn viên Quang Minh xuất hiện trong Làm Giàu Với Ma. Anh đảm nhận ông Nghị, nhân vật có nhiều góc cạnh và khác biệt với hình ảnh hài quen thuộc trước đó. Bộ phim đạt hơn 128 tỷ đồng.

Đáng chú ý, năm 2026 tiếp tục là một năm khá bận rộn của diễn viên Quang Minh khi anh trở lại màn ảnh rộng với Đại Tiệc Trăng Máu 8 và Trùm Sò. Hai bộ phim lần lượt đạt khoảng 33 tỷ đồng và hơn 17 tỷ đồng. Thành tích này thấp hơn đáng kể so với Làm Giàu Với Ma, nhưng cho thấy nam nghệ sĩ vẫn duy trì nhịp làm nghề ở tuổi 67.

Trong thời gian tới, nam nghệ sĩ Quang Minh được kỳ vọng tiếp tục lựa chọn những vai diễn phù hợp với độ tuổi và kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm hoạt động ở cả sân khấu lẫn điện ảnh.

Từ sân khấu hải ngoại đến màn ảnh Việt, hành trình của diễn viên Quang Minh đã kéo dài nhiều thập niên. Hình ảnh nam nghệ sĩ hội ngộ đồng nghiệp tại Mỹ trong dịp Giỗ Tổ năm 2026 cũng cho thấy ông vẫn giữ sự gắn bó với môi trường nghệ thuật từng là một phần quan trọng trong cuộc đời mình, trong khi công việc điện ảnh tại Việt Nam vẫn đang tiếp tục.