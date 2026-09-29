Muốn bắt trend layering mùa thu, chị em nên chọn đúng 5 item này để không bị 'nuốt dáng'

Khi thời tiết chuyển dần sang thu, layering trở thành công thức quen thuộc với những tín đồ thời trang. Tuy nhiên, mặc nhiều lớp không có nghĩa là xếp càng nhiều quần áo càng tốt. Độ dày, chất liệu, phom dáng và tỷ lệ giữa các lớp mới là những yếu tố quyết định bộ trang phục có gọn gàng hay trở nên nặng nề.

Với chị em U40, một vài item cơ bản nhưng dễ phối có thể giúp biến hóa nhiều phong cách mà không cần mua quá nhiều quần áo.

Áo thun giữ nhiệt tạo lớp nền gọn nhẹ

Áo thun giữ nhiệt là lớp nền phù hợp cho layering nhờ chất liệu mỏng, ôm vừa cơ thể, giúp người mặc dễ bổ sung thêm các lớp phía trên mà không tạo cảm giác cộm.

Khi đi làm, có thể mặc áo giữ nhiệt bên trong sơ mi, sau đó khoác cardigan hoặc blazer nếu trời lạnh. Với những ngày chỉ se lạnh, áo giữ nhiệt cổ lọ kết hợp cùng gile len và quần âu cũng đủ tạo hiệu ứng nhiều lớp.

Phụ nữ U40 có thể ưu tiên kiểu cổ tròn hoặc cổ lọ ôm vừa phải với các màu cơ bản như đen, trắng, be, xám hoặc nâu. Những gam màu này dễ kết hợp với trang phục bên ngoài và giúp tổng thể liền mạch hơn.

Lớp áo trong nên vừa vặn nhưng không quá chật. Nếu xuất hiện nhiều nếp gấp, phần áo bên ngoài có thể bị mất phom.

Áo lót lông giúp giữ ấm mà không làm người trông đồ sộ

Khi nhiệt độ xuống thấp, áo lót lông hoặc các loại áo có lớp trong giữ ấm có thể đảm nhận vai trò của một lớp chức năng nằm sát cơ thể. So với việc mặc thêm một chiếc áo len dày, lựa chọn này giúp tiết kiệm độ dày cho trang phục.

Một chiếc áo mỏng, vừa vặn có thể mặc dưới sơ mi, cardigan hoặc áo khoác. Khi đó, lớp trong chủ yếu đảm nhiệm việc giữ nhiệt, sơ mi tạo cấu trúc cho trang phục và lớp ngoài hoàn thiện phom dáng.

Nếu phần thân trên đầy đặn, nên tránh áo có lớp lông quá dày hoặc phần cổ cao, cứng vì dễ khiến vùng vai và cổ trông nặng hơn. Một lớp nền mảnh kết hợp với phần cổ áo mở vừa phải sẽ tạo cảm giác thoáng và cân đối.

Sơ mi giúp các lớp áo trông có cấu trúc hơn

Sơ mi là item dễ ứng dụng khi phối nhiều lớp. Phần cổ áo, cổ tay và một phần thân áo tạo ra những đường nét rõ ràng, giúp trang phục có chiều sâu mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Sơ mi cotton phom vừa phải, vai vừa vặn và thân suông nhẹ là lựa chọn phù hợp với phụ nữ U40. Các màu trắng, xanh nhạt, kem hoặc họa tiết kẻ nhỏ cũng dễ kết hợp với trang phục mùa thu.

Không nên chọn sơ mi quá ôm nếu bên ngoài còn một lớp áo len, nhưng kiểu quá rộng cũng có thể khiến phần thân trên phồng lên. Khi phối cùng gile, có thể để lộ phần cổ và tay áo. Với cardigan, chỉ cần hé cổ áo và cổ tay là đã đủ tạo điểm nhấn.

Cardigan mỏng tạo lớp giữa mềm mại

Cardigan mỏng phù hợp để làm lớp giữa, nằm giữa áo giữ nhiệt hoặc sơ mi và lớp khoác ngoài. Chất liệu nhẹ giúp trang phục có thêm chiều sâu nhưng không tạo cảm giác bí hay nặng.

Chị em U40 nên ưu tiên cardigan có đường vai rõ, độ rủ vừa phải và chiều dài phù hợp với vóc dáng. Kiểu ngang hông có thể tạo cảm giác đôi chân dài hơn, trong khi dáng qua hông dễ kết hợp với quần ống đứng hoặc chân váy dài.

Thay vì sử dụng quá nhiều màu sắc, có thể chọn cardigan làm điểm nhấn cho bộ đồ. Khi áo trong và quần thuộc nhóm màu trung tính, cardigan nâu đỏ, xanh rêu hoặc tím trầm sẽ giúp diện mạo nổi bật vừa đủ.

Nếu phần thân trên đầy đặn, nên hạn chế cardigan quá dày hoặc có chi tiết lớn ở ngực.

Gile len thêm lớp mà không làm cánh tay nặng nề

Gile len là lựa chọn đáng thử nếu muốn làm quen với layering nhưng không thích cảm giác mặc quá nhiều áo. Không có phần tay áo, item này tạo thêm một lớp ở thân trên nhưng vẫn giữ độ thoáng cho cánh tay.

Công thức quen thuộc là sơ mi kết hợp gile và quần âu hoặc jeans. Với phụ nữ U40, gile cổ V, cổ tròn hoặc cổ lọ có độ sâu vừa phải sẽ dễ phối hơn những thiết kế nhiều chi tiết.

Muốn diện mạo trẻ trung, có thể kết hợp gile với sơ mi và jeans ống đứng, đi cùng loafer. Với môi trường công sở, quần suông, sơ mi trắng và gile màu trung tính tạo cảm giác hiện đại, thanh lịch.

Điểm quan trọng khi mặc layering là không cố thêm quá nhiều lớp. Chỉ cần một lớp nền mỏng, một lớp tạo cấu trúc và một lớp khoác phù hợp là trang phục đã có đủ chiều sâu mà vẫn giữ được sự gọn gàng.