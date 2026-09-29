'Anh tài' Đông Hùng nghẹn ngào nhớ lại biến cố nợ hàng chục tỷ: 'Phải cúi đầu nhiều mới sống được'

Tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, ca sĩ Đông Hùng lần đầu trải lòng về biến cố nợ nần từng khiến anh thu mình. Nam ca sĩ chia sẻ thời điểm đó, anh thấy mình “khớp hoàn toàn” khi đứng cạnh những nghệ sĩ đã có sản phẩm cá nhân, sân khấu riêng và đạt được những thành tựu nhất định.

“Trước khi em lấy vợ, em không có bất kỳ sản phẩm riêng cá nhân nào cả. Từ trước đến giờ ai bảo gì em hát đấy, sân khấu nào em cũng hát, giá bao nhiêu em cũng hát” , Đông Hùng chia sẻ. Vì vậy, việc xuất hiện trong một chương trình có nhiều nghệ sĩ tên tuổi khiến anh ý thức rõ hơn về những hạn chế của bản thân.

Đông Hùng trải lòng về quãng thời gian nợ nần. Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh “chú Hùng”, “cán bộ” hay người luôn nghiêm túc mà khán giả hay gọi cũng được Đông Hùng nhắc đến. Theo nam ca sĩ, điều đó không hẳn là con người thật của mình. “Nếu thời gian đó em không làm thế em không sống được. May mắn là con đường đó nó hợp với mình” , anh trải lòng.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, Đông Hùng cho rằng mình từng phải trưởng thành sớm bởi những biến cố trong cuộc sống. “Em bị già trước tuổi. Có những thứ bắt buộc em phải trải qua trong cuộc đời, làm em phải cúi đầu nhiều. Mình phải cúi đầu thì mới sống được, nên là tự ti lắm”, anh bộc bạch.

Chính những trải nghiệm ấy khiến nam ca sĩ luôn nỗ lực kết nối với mọi người và tìm cách thích nghi với hoàn cảnh. Trong khoảng thời gian mang nặng áp lực cuộc sống, anh niệm rằng mỗi khi bước lên sân khấu là một lần phải sống hết mình.

“Em có một suy nghĩ, khi mà em vẫn còn nợ nần các thứ, thì một bài hát chỉ có 3-5 phút, em sẽ sống bằng được ở sân khấu. Vì 3-5 phút đó coi như thời gian em đang sống ”, Đông Hùng nói.

Anh chia sẻ, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, cuộc sống lại trở về với gánh nặng cơm áo, sinh nhai. Động lực để anh bước tiếp không chỉ vì bản thân mà còn vì gia đình cùng những người xung quanh.

Đông Hùng cũng nhắc đến biến cố khiến anh không nghĩ mình có thể sống đến ngày hôm nay. “ Bản thân em bây giờ cảm thấy đủ, em luôn luôn cảm thấy đủ. Bởi vì nói thật là đã có khoảng thời gian em không bao giờ nghĩ em sống được đến ngày hôm nay”, anh nói.

Anh cho biết, Anh trai vượt ngàn chông gai mang đến cho anh cảm nhận hoàn toàn khác về sự đón nhận từ khán giả. Anh từng tự ti vì nghĩ mình “không có gì dành cho mọi người” trước đây.

Sau chương trình, anh lần đầu nhận được nhiều tình cảm trực tiếp từ người hâm mộ, từ những món quà đến cả một food truck. “Bây giờ em tự tin là có mọi người ủng hộ em. Đó là điều em tự tin nhất đến bây giờ” , Đông Hùng chia sẻ.

Anh tài Hà An Huy rơi nước mắt vì câu chuyện của Đông Hùng. Ảnh chụp màn hình

Trường quay như chùng xuống trước những dòng chia sẻ của Đông Hùng. Nhiều anh tài có mặt đã không ngăn được nước mắt, thậm chí bật khóc nức nở khi nghe anh nhắc lại giai đoạn từng nghĩ không thể sống nổi và hành trình gồng gánh gia đình.

Đoạn chia sẻ sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 100.000 lượt xem. Nhiều khán giả cho biết họ bất ngờ khi biết những áp lực mà Đông Hùng đã trải qua phía sau hình ảnh một nam ca sĩ luôn nghiêm túc và ít nói.

Sinh năm 1993 tại Hưng Yên, ca sĩ Đông Hùng không xuất thân từ gia đình nghệ thuật nhưng sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Anh lọt Top 3 Sao Mai điểm hẹn năm 2012 và được công chúng biết đến rộng rãi hơn khi vào Top 4 Vietnam Idol 2014 nhờ ngoại hình nam tính cùng giọng hát nội lực.

Đông Hùng từng trải qua biến cố lớn khi phải gánh khoản nợ 28 tỷ đồng của mẹ. Thời gian thi Vietnam Idol 2014, chủ nợ từng tìm đến sân khấu đòi tiền; anh cũng có lần bị thương do xô xát liên quan đến chuyện nợ nần. Sau cuộc thi, nam ca sĩ thương lượng với các chủ nợ, bán nhà ở Hà Nội và chuyển vào TPHCM, đưa khoản nợ xuống còn khoảng 17-18 tỷ đồng.

Nhằm kiếm tiền trả nợ, có thời điểm Đông Hùng nhận show liên tục từ sáng tới tối. Anh đã hoàn tất khoản nợ lớn sau nhiều năm miệt mài gánh vác. “Với một người từng trải qua nhiều biến cố như tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là bữa cơm gia đình và mái ấm hiện tại ”, nam ca sĩ trải lòng.

Gần đây, Đông Hùng thường xuyên góp mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn.

Những năm gần đây, Đông Hùng thường xuyên góp mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Hiện anh có cuộc sống ổn định bên vợ và con gái nhỏ; bà xã cũng là người đồng hành, hỗ trợ anh trong công việc nhiều năm qua.