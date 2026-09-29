Ninh Dương Lan Ngọc hẹn hò bên người thương hơn 3 tuổi

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên được yêu thích của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn và chương trình truyền hình. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống đời thường và những mối quan hệ thân thiết của cô cũng thường nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc có buổi hẹn hò riêng tư, vui vẻ bên "người thương" lớn hơn cô 3 tuổi. Danh tính người đi ăn cùng nữ diễn viên không ai xa lạ, đó là Minh Hằng. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 1987 chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ cùng Ninh Dương Lan Ngọc tại một nhà hàng. Cả hai diện trang phục đơn giản, thoải mái nhưng vẫn nổi bật, toát lên vẻ cuốn hút.

Ninh Dương Lan Ngọc hẹn hò vui vẻ bên đồng nghiệp thân thiết là Minh Hằng.

Trong khoảnh khắc được đăng tải, Minh Hằng và Ninh Dương Lan Ngọc cùng dùng bữa, trò chuyện vui vẻ và tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Sự thân thiết của hai nữ nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Đây không phải lần đầu Minh Hằng công khai khoảnh khắc hẹn hò thân thiết bên Ninh Dương Lan Ngọc. Cả hai có mối quan hệ gắn bó trong nhiều năm, thường xuyên gặp gỡ, đi ăn hoặc quay những đoạn video hài hước cùng nhau. Tình bạn của hai nữ nghệ sĩ nhận được sự yêu thích bởi cả hai không ngại tương tác tự nhiên, thoải mái khi xuất hiện bên đối phương.

Ninh Dương Lan Ngọc và Minh Hằng từng có dịp đóng chung trong bộ phim Vừa Đi Vừa Khóc năm 2014. Sau tác phẩm này, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết trong cuộc sống. Qua thời gian, tình bạn giữa hai nữ nghệ sĩ tiếp tục được duy trì và trở thành một trong những mối quan hệ đẹp được khán giả quan tâm trong showbiz Việt.

Đáng chú ý, nhan sắc của Ninh Dương Lan Ngọc và Minh Hằng cũng nhận được nhiều lời khen. Ở những khoảnh khắc đời thường, cả hai thường lựa chọn phong cách ăn mặc trẻ trung, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật. Nhiều khán giả nhận xét hai nữ nghệ sĩ giữ được vẻ ngoài tươi tắn và cuốn hút dù đã hoạt động nghệ thuật trong thời gian dài.

Khoảnh khắc thân thiết của Ninh Dương Lan Ngọc bên Minh Hằng.

Hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn duy trì hoạt động trong lĩnh vực giải trí và thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian cho các dự án nghệ thuật, chương trình truyền hình cũng như những hoạt động cá nhân. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ hình ảnh đời thường, những khoảnh khắc bên bạn bè và đồng nghiệp, qua đó cho thấy cuộc sống khá năng động.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc xây dựng được vị trí riêng trong làng giải trí Việt. Bên cạnh diễn xuất, cô còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác và duy trì hình ảnh một nghệ sĩ trẻ trung, gần gũi. Những lần xuất hiện của nữ diễn viên bên hội bạn thân cũng thường nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Nhan sắc cuốn hút của Ninh Dương Lan Ngọc.

Minh Hằng cũng có cuộc sống nhiều màu sắc khi tiếp tục hoạt động nghệ thuật song song với việc dành thời gian cho gia đình. Nữ ca sĩ duy trì công việc trong lĩnh vực giải trí và thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân.

Sau nhiều năm hoạt động showbiz, Minh Hằng vẫn giữ được sức hút riêng nhờ hình ảnh trẻ trung và phong cách ngày càng đa dạng. Cô cũng duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng nghiệp trong nghề, trong đó có Ninh Dương Lan Ngọc. Những cuộc gặp gỡ, dùng bữa hay những khoảnh khắc vui vẻ của cả hai vì thế thường nhận được sự chú ý từ người hâm mộ.

Minh Hằng duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Màn hội ngộ mới nhất một lần nữa cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa Minh Hằng và Ninh Dương Lan Ngọc. Sau nhiều năm đồng hành, cả hai vẫn giữ cách tương tác tự nhiên, thoải mái và thường xuyên mang đến những khoảnh khắc vui vẻ cho khán giả.