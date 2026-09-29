Danh tính người đàn ông ôm chặt Nhật Kim Anh

Mới đây, diễn viên Hoàng Khôi đăng tải hình ảnh giới thiệu vở Cuốn Truyện Bị Đốt kèm dòng trạng thái hài hước: “Nhờ sự tin tưởng của cô Hồng Vân mà Khôi đã có cơ hội tay trái ôm chị Nhật Kim Anh còn tay phải ôm chị Ốc Thanh Vân trong vở diễn. Vinh dự này Khôi xin đón nhận. Còn cụ thể thực hư ra sao mời cả nhà đến sân khấu kịch Hồng Vân tháng 10 này sẽ rõ”.

Qua chia sẻ của Hoàng Khôi, danh tính người đàn ông xuất hiện bên Nhật Kim Anh được xác định là nam diễn viên này. Cả hai cùng tham gia Cuốn Truyện Bị Đốt, vở diễn mới của Sân khấu Kịch Hồng Vân. Cách giới thiệu dí dỏm của Hoàng Khôi cũng phần nào hé lộ mối liên hệ giữa anh và Nhật Kim Anh trong tác phẩm.

Diễn viên Hoàng Khôi hé lộ mối liên hệ giữa anh và Nhật Kim Anh trong “Cuốn Truyện Bị Đốt".

Về phía Nhật Kim Anh, nữ diễn viên cũng chia sẻ thông tin về lần trở lại sân khấu. Cô viết: “Cuốn Truyện Bị Đốt - Khi những ký ức chìm trong ngọn lửa, liệu sự thật và tình người có thể là tro tàn theo năm tháng?”. Nhật Kim Anh cho biết cô mong muốn được sống trọn vẹn với nhân vật và cảm xúc trên sân khấu trong dự án lần này.

Cuốn Truyện Bị Đốt do NSND Hồng Vân đạo diễn, tác giả Tất Thọ. Vở diễn xoay quanh những ký ức, bí mật và số phận con người liên quan đến một bản thảo bị đốt. Từ hành động tưởng như đơn giản, những câu chuyện bị chôn giấu trong quá khứ dần được hé lộ, tạo nên các nút thắt cho tác phẩm.

Trong vở diễn, Nhật Kim Anh đảm nhận vai Thắm, trong khi Hoàng Khôi vào vai Vũ Lâm - một giám đốc nhà xuất bản có liên quan đến bản thảo. Sự xuất hiện của hai nhân vật góp phần tạo nên những mối quan hệ và diễn biến quan trọng trong câu chuyện.

Bên cạnh Nhật Kim Anh và Hoàng Khôi, Cuốn Truyện Bị Đốt còn có sự tham gia của NSƯT Ốc Thanh Vân, Hoàng Trung Anh cùng các nghệ sĩ của Sân khấu Kịch Hồng Vân. Tác phẩm dự kiến có những suất diễn trong tháng 10.

Với Nhật Kim Anh, đây là dịp để cô trở lại với sân khấu sau thời gian tập trung cho nhiều hoạt động khác. Trước đó, nữ nghệ sĩ được biết đến rộng rãi qua các bộ phim truyền hình như Tiếng Sét Trong Mưa, Lưới Trời, Vua Bánh Mì, Lời Sám Hối và Tìm Chồng Cho Vợ Tôi. Trong đó, vai Thị Bình trong Tiếng Sét Trong Mưa là một trong những vai diễn để lại dấu ấn rõ nét trong sự nghiệp của cô.

Nhật Kim Anh trở lại với sân khấu kịch sau thời gian tập trung cho nhiều hoạt động khác.

Nhật Kim Anh cũng từng tham gia một số dự án điện ảnh như Long Thành Cầm Giả Ca, Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ và Vong Nhi. Năm 2026, nữ diễn viên dự kiến tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với Mẹ Mìn.

Ở tuổi 41, Nhật Kim Anh vẫn duy trì hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Sau những biến động trong đời sống cá nhân, nữ nghệ sĩ dành nhiều sự quan tâm cho công việc và gia đình, đồng thời liên tục cập nhật những dự án mới đến khán giả.

Với Cuốn Truyện Bị Đốt, Nhật Kim Anh có thêm cơ hội thử sức trên sân khấu kịch, trong khi Hoàng Khôi đảm nhận một vai diễn có liên quan trực tiếp đến nút thắt của câu chuyện. Màn kết hợp của hai nghệ sĩ vì thế được khán giả chờ đợi khi vở diễn chính thức ra mắt trong tháng 10.