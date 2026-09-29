Travis Kelce không thể có mặt tại VMAs 2026 cùng Taylor Swift vì lý do đặc biệt

Travis Kelce không thể đồng hành cùng Taylor Swift tại MTV VMAs 2026 vì lịch thi đấu của đội bóng Kansas City Chiefs. Nam cầu thủ phải ở Florida để cùng đội đối đầu Miami Dolphins trong trận đấu diễn ra tại Hard Rock Stadium.

Travis Kelce không thể đồng hành cùng Taylor Swift tại MTV VMAs 2026 vì lịch thi đấu.

Trong khi ông xã bận thi đấu, Taylor Swift vẫn một mình xuất hiện tại lễ trao giải được tổ chức ở Peacock Theater, Los Angeles. Đây là một đêm đặc biệt với Taylor Swift khi nữ ca sĩ nhận tổng cộng 11 đề cử và được trao giải thưởng đầu tiên mang tên Artist Director Honors. Theo thông cáo từ MTV, hạng mục mới này nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có những đóng góp đột phá trong lĩnh vực âm nhạc, đặc biệt là vai trò phía sau máy quay, góp phần mở rộng khả năng sáng tạo của MV và nâng tầm nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh.

Không dừng lại ở đó, Taylor Swift còn ra mắt MV mới Patient Zero ngay trong khuôn khổ lễ trao giải. MV có sự góp mặt của hai người bạn lâu năm và diễn viên nổi tiếng Dakota Johnson cùng Colin Farrell.

Trước đó, nữ ca sĩ từng hé lộ 13 giây đầu tiên của MV trong chương trình CBS Mornings hôm 25/9, giúp người hâm mộ có cái nhìn đầu tiên về sự xuất hiện của hai ngôi sao Hollywood bên cạnh cô.

Taylor Swift bất ngờ công bố ca khúc mới trên Instagram hôm 23/9, viết: “Tôi đã sốt ruột chờ đợi để nói với các bạn rằng đĩa đơn hoàn toàn mới Patient Zero sẽ được phát hành vào ngày 25/9”.

Taylor Swift vẫn một mình xuất hiện tại lễ trao giải được tổ chức ở Peacock Theater, Los Angeles.

Sau đó, nữ ca sĩ tiết lộ Patient Zero là một trong bốn ca khúc mới thuộc phiên bản mở rộng The Life Of A Showgirl: The Encore, phát hành ngày 26/9. Ba ca khúc còn lại là Cleveland!, Pink Clouding và Babylon.

Taylor Swift cho biết những ca khúc bổ sung được tạo nên từ lòng biết ơn thuần túy trước tình cảm và sự hưởng ứng của người hâm mộ dành cho album.

Trước khi chính thức trở thành vợ chồng, Taylor Swift và Travis Kelce từng cùng xuất hiện tại iHeartRadio Music Awards 2026 hồi tháng 3. Cả hai không cùng đi thảm đỏ nhưng Travis được bắt gặp ngồi cạnh Taylor trong khán phòng.

Khi Taylor Swift nhận giải Pop Album Of The Year cho The Life of a Showgirl, Travis cũng có mặt để cổ vũ. Ngay khi tên Taylor được xướng lên, nữ ca sĩ quay sang trao cho anh một nụ hôn, trong khi Travis hào hứng khích lệ khán giả đứng dậy chúc mừng cô.

Travis Kelce luôn đồng hành cùng Taylor Swift trong những sự kiện quan trọng.

Trong bài phát biểu khi đó, Taylor Swift từng dành lời ngọt ngào cho vị hôn phu: “Tôi nghĩ album này có lẽ cũng mang cảm giác hạnh phúc, tự tin và tự do, bởi đó là cách tôi được cảm nhận mỗi ngày trong cuộc sống nhờ vị hôn phu của mình, người đang có mặt tối nay”.

Taylor Swift và Travis Kelce kết hôn trong một đám cưới xa hoa, quy tụ nhiều ngôi sao hồi tháng 7.