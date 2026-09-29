'Sao Hàn' bị 'vạ lây' từ những tranh cãi liên quan đến diễn giải lịch sử của 'Assassins'

Cuộc tranh luận về cách diễn giải lịch sử liên quan đến bộ phim Assassins đang lan rộng từ chính bộ phim sang cả các diễn viên tham gia. Một số cư dân mạng đã đăng tải những bình luận ác ý nhắm vào các diễn viên như Kim Go Eun và Lee Young Ae, những người đã chia sẻ đánh giá tích cực sau khi xem phim.

Đơn vị phát hành Hive Media Corp mới đây đã công bố các dòng nhận xét viết tay từ những diễn viên tham dự buổi công chiếu VIP của bộ phim Assassins vào ngày 21/9 vừa qua.

Theo những chia sẻ được ghi nhận, Kim Go Eun bày tỏ rằng cô “cảm thấy vô cùng biết ơn vì khoảnh khắc hiện tại”, trong khi Lee Young Ae nhận xét bộ phim “kịch tính và đầy xúc động”, Park Byung-eun thì viết: “Thật đau lòng, nhưng sự thật vẫn chiến thắng”.

Tuy nhiên, cuộc tranh cãi gay gắt về cách diễn giải lịch sử liên quan đến các “sát thủ” đã lan sang cả những diễn viên từng dành lời khen ngợi cho bộ phim. Một số cư dân mạng đã tìm đến trang mạng xã hội của họ để để lại những bình luận chỉ trích và phản đối các nhận xét này.

Trước những tranh cãi về việc diễn giải lịch sử, vào ngày 28/9, bộ phim Assassins đã đưa ra thông báo chính thức nhằm làm rõ rằng đây là "một bộ phim kịch tính được tái dựng bằng cách kết hợp trí tưởng tượng điện ảnh vào một sự kiện lịch sử năm 1974, dựa trên các tư liệu từ thời điểm đó, chứ không phải là tác phẩm được sản xuất nhằm đưa ra kết luận lịch sử mới hay nhằm phủ nhận, xuyên tạc các sự thật đã được xác thực".

Thông báo cũng nhấn mạnh thêm: "Không có bất kỳ cá nhân cụ thể nào trong phim bị chỉ đích danh là kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc, và các giả thuyết hay yếu tố kịch tính của phim cũng không được trình bày như những sự thật lịch sử".

Được công chiếu vào ngày 23/9, Assassins khai thác những nghi vấn và danh tính kẻ chủ mưu đứng sau sự kiện lịch sử ngày 15/8/1974, thời điểm Đệ nhất Phu nhân bị bắn trong buổi phát sóng trực tiếp lễ kỷ niệm "Ngày Giải phóng lần thứ 29" thông qua sự kết hợp giữa lịch sử thực tế và trí tưởng tượng điện ảnh. Phim thống trị phòng vé dịp lễ Chuseok, với hơn 1,3 triệu lượt khán giả sau 3 ngày công chiếu.